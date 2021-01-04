В Харькове вынесли приговор учительнице, которая собрала деньги с учеников на поездку и потратила

В Харькове бывшую учительницу признали виновной в мошенничестве за то, что она собрала с учеников по 4 тысячи гривен на поездку, но потратила деньги на собственные нужды.

За это женщина получила 240 часов общественных работ. Также она должна вернуть пострадавшим утраченные средства, передает МГ "Объектив" со ссылкой на приговор Орджоникидзевского районного суда Харькова.

Учительницу осудили за присвоенные деньги школьников

Уточняется, что инцидент произошел еще в 2019 году с учителем английского языка научного лицея-интерната "Одаренность". Тогда обвиняемая работала руководителем одного из восьмых классов.

Женщина в октябре-ноябре собрала с родителей школьников по 4 тысячи (всего 12 тысяч гривен), обещав свозить детей во время зимних каникул в феврале-2020 во Львов и в Карпаты. О таких планах педагог рассказала на родительском собрании.

Обещанную поездку учитель так и не организовала, потратив чужие деньги. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 190 УК (мошенничество).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Львовщине учительница во время перемены побила ученика 6 класса на глазах у детей. Педагога не уволили, а только вынесли выговор, но после того, как видео инцидента попало в сеть и вызвало скандал, она решила уволиться.

На Ривненщине завуч лицея заставлял учеников, которые опоздали к нему на занятия, перед всем классом приседать десятки раз. При этом подростки должны были держать в руках муляж снаряда. После огласки учителя уволили.

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