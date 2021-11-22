В Харькове в школу пришла лиса. Видео
В Харькове в школу пришла лиса. Животное поскреблось в дверь, пробежало по крыльцу и убежало.
Одна пользователи считают, что лису стоило покормить, другие напоминают – часто они переносят бешенство. Видео, как рыжая гостья посетила заведение, опубликовал Telegram-канал "Труха".
В Харькове в санаторную школу №11 на улице Электровозной ночью посетила рыжая гостья.
"Ночью так холодно, что лисы просятся погреться в школу-интернат на улице Электровозная. А вы бы открыли?", – подписали видео администраторы канала.
На кадрах видео видно, как животное становится на две лапы и скребется в двери, одновременно нюхая их. Затем она пробегает по крыльцу, заглядывая сквозь стекло и продолжая принюхиваться, после спускается по лестнице и убегает. Визит лисы снял сторож школы – непрошеную гостью он не пустил.
Пользователи под постом с видео оставили более 270 комментариев. Кто-то иронизирует, что это хотя бы не змея. Кто-то заметил, что на такой шаг лиса могло решиться из-за голода, и было бы хорошо ее покормить. Но многие пользователи отметили, что приближаться к дикому животному опасно – у него может быть бешенство. А то, что лиса решилась прийти в здание, может быть его признаком.
Как сообщал Центр общественного здоровья Минздрава, чаще всего люди заражаются бешенством от бездомных кошек и собак – если речь идет о домашних животных. Если же о диких – то от лис и волков. В целом же в Украине главным источником возбудителя бешенства в дикой природе являются красные лисы.
А в Госпродпотребслужбе отмечали, что именно для инфицированных лис характерно несвойственное поведение – они вполне безбоязненно могут заходить во дворы и даже дома.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Харькове из сумки, которую доставлял таксист, выползла огромная змея. Водитель такси взял выполнить заказы по услугам доставки пирожных, а оказалось, что перевозил в салоне авто живую змею.
Бешеная лиса напала на женщину в Киеве в апреле 2021 года. Животное забежало во двор в Голосеевском районе и скрылось под досками, а когда женщина проходила мимо, она его укусила. Позже лису нашли мертвой.
В сентябре 2020 года в Днепре было нашествие диких лис. Животных можно было встретить как в центре, так и в спальных районах. Зоолог и биолог Виктор Мильвус посоветовал тем, кто встретит лису в городе, не подходить к ней и не пытаться покормить – но она может быть больна бешенством или его переносить.