В Харькове в школу пришла лиса. Видео

В Харькове в школу пришла лиса. Животное поскреблось в дверь, пробежало по крыльцу и убежало.

Одна пользователи считают, что лису стоило покормить, другие напоминают – часто они переносят бешенство. Видео, как рыжая гостья посетила заведение, опубликовал Telegram-канал "Труха".

В Харькове в санаторную школу №11 на улице Электровозной ночью посетила рыжая гостья.

"Ночью так холодно, что лисы просятся погреться в школу-интернат на улице Электровозная. А вы бы открыли?", – подписали видео администраторы канала.

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На кадрах видео видно, как животное становится на две лапы и скребется в двери, одновременно нюхая их. Затем она пробегает по крыльцу, заглядывая сквозь стекло и продолжая принюхиваться, после спускается по лестнице и убегает. Визит лисы снял сторож школы – непрошеную гостью он не пустил.

Пользователи под постом с видео оставили более 270 комментариев. Кто-то иронизирует, что это хотя бы не змея. Кто-то заметил, что на такой шаг лиса могло решиться из-за голода, и было бы хорошо ее покормить. Но многие пользователи отметили, что приближаться к дикому животному опасно – у него может быть бешенство. А то, что лиса решилась прийти в здание, может быть его признаком.

Как сообщал Центр общественного здоровья Минздрава, чаще всего люди заражаются бешенством от бездомных кошек и собак – если речь идет о домашних животных. Если же о диких – то от лис и волков. В целом же в Украине главным источником возбудителя бешенства в дикой природе являются красные лисы.

А в Госпродпотребслужбе отмечали, что именно для инфицированных лис характерно несвойственное поведение – они вполне безбоязненно могут заходить во дворы и даже дома.

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