В Харьковской области восемь школ перешли на дистанционку из-за гололеда
В Харьковской области восемь школ решили перейти на дистанционное обучение. Причина – не заболеваемость коронавирусом, ОРВИ или гриппом, а гололед.
Дорожные службы сообщили, что не успеют расчистить дорогу. Поэтому в заведениях решили не рисковать здоровьем учащихся, – сообщает "Суспільне".
Перевести детей на обучение в онлайн формате решили администрации восьми школ Боровской общины Изюмского района.
Как рассказал поселковый председатель Боровой Александр Тертишный, прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза – в результате дороги сковала гололедица.
"В нашей дорожной службе сказали, что не успеют такое количество дорог до утра просыпаться", – объяснил поселковый голова.
По его словам, руководители школ были на связи и попросили перейти на дистанционное обучение, чтобы не рисковать здоровьем детей.
Речь идет об онлайн-уроках в течение двух дней – 11 и 12 января. В школах Боровской общины учатся 1500 детей.
Харьковский гидрометцентр пока прогнозирует гололед на дорогах региона до субботы, 15 января, включительно.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Измаиле Одесской области после зимних каникул школьникам не разрешили вернуться за парты – детей отправили на дистанционное обучение с 10 по 24 января. Как пояснил мэр города Андрей Абрамченко, это связано с высокой заболеваемостью вирусными инфекциями, гриппом и ветрянкой среди учеников. Родители возмутились, они считают, что это недостаточное основание для введения для онлайн-уроков.