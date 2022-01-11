В Харьковской области восемь школ перешли на дистанционку из-за гололеда

Светлана Кузьменко
Моя Школа
856
В школах решили не рисковать и отправили детей учиться онлайн

В Харьковской области восемь школ решили перейти на дистанционное обучение. Причина – не заболеваемость коронавирусом, ОРВИ или гриппом, а гололед.

Дорожные службы сообщили, что не успеют расчистить дорогу. Поэтому в заведениях решили не рисковать здоровьем учащихся, – сообщает "Суспільне".

Перевести детей на обучение в онлайн формате решили администрации восьми школ Боровской общины Изюмского района.

Как рассказал поселковый председатель Боровой Александр Тертишный, прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза – в результате дороги сковала гололедица.

Видео дня

"В нашей дорожной службе сказали, что не успеют такое количество дорог до утра просыпаться", – объяснил поселковый голова.

По его словам, руководители школ были на связи и попросили перейти на дистанционное обучение, чтобы не рисковать здоровьем детей.

Речь идет об онлайн-уроках в течение двух дней – 11 и 12 января. В школах Боровской общины учатся 1500 детей.

Харьковский гидрометцентр пока прогнозирует гололед на дорогах региона до субботы, 15 января, включительно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Измаиле Одесской области после зимних каникул школьникам не разрешили вернуться за парты – детей отправили на дистанционное обучение с 10 по 24 января. Как пояснил мэр города Андрей Абрамченко, это связано с высокой заболеваемостью вирусными инфекциями, гриппом и ветрянкой среди учеников. Родители возмутились, они считают, что это недостаточное основание для введения для онлайн-уроков.