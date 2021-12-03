В Индии в школу забежал леопард и укусил ученика. Видео

В Индию в школу забежал леопард. Дикое животное укусило одного ученика.

На то, что забрать леопарда из здания, ушло девять часов. Об инциденте сообщает NDTV (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Происшествие произошло в колледже Чаудхари Нихал Сингх Интер города Алигарх в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

Ученик Лаки Радж Сингх зашел в класс перед занятием и увидел там леопарда.

"Только я отвернулся, животное напало и укусило меня за руку и спину", – рассказал мальчик.

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Лаки срочно доставили в больницу. К счастью, раны были не серьезными, и после оказания помощи школьника отпустили домой.

Директор школы обратился в лесную службу и полицию. Сотрудники лесной службы, в свою очередь, попросили помощи у благотворительной организации охраны природы Wildlife SOS.

Охваченный паникой леопард бегал из одного класса в другой, пытаясь найти выход. Испуганную большую кошку нашли, когда она пряталась за стулом в одном из классов.

Леопарду вкололи успокоительное, осторожно переместили в клетку-ловушку, а после выпустили в лесу. По оценкам ветеринарного офицера, леопард – шестилетний самец. Спасательная операция отняла девять часов.

"Такие инциденты являются прямым результатом потери лесного покрова и вторжения, что приводит к истощению природной базы и среды обитания, что, в свою очередь, заставляет диких животных, таких как леопарды, отправляться в человеческие поселения в поисках пищи и убежища. Это часто приводит к конфликтам между людьми и леопардом, которые имеют насильственные и жестокие последствия как для людей, так и для дикой природы", – отметил india.com Картик Сатьянараян, соучредитель и генеральный директор Wildlife SOS.

В школе установлены камеры видеонаблюдения, поэтому сотрудники могли наблюдать за леопардом. Записью они поделились со СМИ.