В Ирпене директор и воспитательница частного садика подрались на глазах у детей. Видео

В Ирпене под Киевом в частном детском саду подрались директриса и воспитательница. Все происходило на глазах у малышей.

Конфликт между женщинами возник из-за денег. Когда родители увидели видео с камер наблюдения, начали массово забирать детей из заведения, – говорится в сюжете "Вікна-Новини" на канале СТБ.

Скандал вспыхнул в одном из частных детских садов в Ирпене – городе-спутнике Киева. Директор заведения и воспитательница устроили драку прямо на глазах малышей. Это произошло еще 9 декабря, но огласку инцидент получил только сейчас.

Видео дня

В садике есть камеры наблюдения, которые пишут и видео, и звук. Одна из камер и зафиксировала ссору женщин с применением силы.

Слышно, что они громко кричат друг на друга, но слов не разобрать. Зато отчетливо видно, что директор и воспитательница наносят друг другу удары. В какой-то момент между ними пробежала маленькая воспитанница, но это их не остановило. Разняла женщин повар, которая прямо в фартуке выбежала их усмирить.

Воспитательница Инна отказалась на камеру пообщаться с журналистами. Однако по телефону рассказала, что считает себя потерпевшей. Конфликт возник из-за денег. Она работает без оформления, и директор отказалась выдавать ей зарплату – 17 тыс. грн. Почему именно не захотела отдать заработанные деньги подчиненному, неизвестно.

По словам воспитательницы, в разгар ссоры директор первой на нее напала: "Она (директор – Ред.) подошла ко мне вплотную и закричала, произнося нецензурное слово. Я ее от себя отстранила, после чего она меня начала бить".

Потом отбивалась уже Инна. Она призналась, что видела – рядом дети. Но сознательно осталась в комнате, поскольку хотела, чтобы ссора попала на запись камеры видеонаблюдения.

С директором Оксаной тоже удалось поговорить только по телефону. Та заявила, что якобы не избивала свою сотрудницу – только толкала, потому что та не давала ей повесить курточку.

"Человек находился на рабочем месте и сам устроил конфликт. Чтобы я кого-то избивала? Ну это вообще, просто какой-то абсурд", – заверила женщина.

Родители малышей в шоке и возмущении. Когда увидели видео с камер наблюдения, начали один за другим забирать детей из садика. Они требуют, чтобы заведение лишили лицензии – жалобы подали в полицию и Госслужбу по вопросам труда.

В конфликте они приняли сторону Инны. По словам родителей, директор заведения резко общалась и с ними. Некоторым даже угрожала судебными исками за отрицательные отзывы в интернете.

При этом родителям садик обходился в 6,5 тыс. грн за месяц. Однако выбор дошкольных заведений в Ирпене невелик. В городе быстро растет количество новостроек и жителей, а вот садов и школ – нет.

Директор уже выставила заведение на продажу – за $5 тыс. Мол, садик обанкротился по вине воспитательницы.

Между тем одна из мам обратилась к психологу за заключением о том, что потасовка между работниками садика отрицательно сказалась на ее дочери.

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