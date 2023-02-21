В Ивано-Франковске и Броварах школы переведут на дистанционку из-за риска обстрелов РФ к годовщине войны: названы даты

Перед годовщиной широкомасштабной войны в Украине школы в Ивано-Франковске и Броварах перейдут на дистанционное обучение. Такие меры будут приняты с целью сохранения жизни и здоровья детей из-за угрозы российских обстрелов.

В Ивано-Франковске учебные заведения будут работать в таком режиме всего два дня, 23 и 24 февраля, сообщил в Telegram мэр города Руслан Марцинкив. Он отметил, что враг любит такие символические даты, поэтому в городе решили перестраховаться.

В Броварах школьники будут учиться дистанционно 3 дня, с 22 по 24 февраля, сообщил Facebook городской голова Игорь Сапожко. Он также отметил вероятность российских провокаций и обстрелов.

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В то же время детские сады и в Ивано-Франковске, и в Броварах будут работать в обычном режиме.

Напомним: ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия может в ближайшее время совершить несколько волн ракетных атак на Украину. В частности, риск массированных ракетных ударов высок 23 и 24 февраля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также предупредил, что российские войска 23-24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, могут нанести новый массированный удар с воздуха по нашей стране. Однако заметил, что это не повлияет на ход войны и не помешает нам победить. Военные знают о планах Кремля и готовятся, а мирным жителям важно сохранять спокойствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что войска РФ 24 февраля могут ударить по Украине тремя волнами ракет. Не исключается, что оккупанты также попытаются активизировать боевые действия. В то же время, как показали предварительные обстрелы в ночь на 16 февраля, агрессор пытается найти новую тактику атак с воздуха.

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