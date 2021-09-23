В Ивано-Франковске родители всю ночь простояли в очереди ради записи в детсад. Фото и видео

В Ивано-Франковске сотни родителей всю ночь простояли в очереди ради записи своих малышей в новый детский сад "Джерельце". Людям приходилось отмечаться по списку каждый час, иначе их вычеркивали.

Об этом OBOZREVATEL рассказал житель Ивано-Франковска Виталий Свитлык. Он хочет отдать своего сына в "Джерельце" в следующем году – сейчас малышу 1,8 месяцев. Ради этой возможности мужчина простоял в очереди 23 часов.

Запись в детский сад проходит в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) на улице Независимости.

"Я стал в очередь вчера в 13:00 под 190-м номером. Но решили, что каждый час будем отмечать, является ли человек на месте. Если человек дважды не появлялся на проверку, его вычеркивали из списка. Так я оказался в очереди 150-м, и к 12:00 дня сегодня смог зарегистрироваться", – рассказал мужчина.

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Но и это еще не финал. Иван получил лишь "корешок", который завтра позволит ему получить уже талончик. А талончик, в свою очередь, дает возможность получить место в детском саду. Однако очередей уже не должно быть – за талончиком надо прийти на время, назначенное сотрудником ЦПАУ.

Регистрация в новый детсад "Родничок" в микрорайоне "Липки" должна была начаться сегодня, 23 сентября. Но поскольку количество мест ограничено, а желающих много, родители начали становиться в очередь.

Ночью в городе было +7 градусов. По словам мужчины, люди спасались от холода, как могли. Кто-то укрывался пледом и грелся чаем, кто-то договаривался между проверкой заходить к друзьям, кто-то успевал съездить домой.

Конфликтов, говорит Виталий Свитлык, удалось избежать. Хотя раньше бывало разное. Например, когда была регистрация в садик "Солов'ятко", люди штурмовали здание ЦНАП – даже разбили стекло. Были ситуации, когда люди рвали списки, толкались, выбивали дверь.

Такие очереди ради оформления в детский сад – уже привычные для Ивано-Франковска, – говорит мужчина. В городе немало новостроек, а вот детских садов открывают недостаточно.

Детский сад "Джерельце" в Ивано-Франковске открыли на территории микрорайона "Липки" в конце августа. Сообщалось, что там могут принять 115 детей в шесть групп. Однако, по словам Виталия Свитлыка, чиновники ему сказали, что мест будет 200. А вот в очереди за "корешками" на тот момент, как он уже зарегистрировался, было до 320 человек.

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