Два роки тому сталась подія, яка призвела до кардинальних змін на ринку праці по всьому світу – ChatGPT став загальнодоступним. Дуже швидко він перетворився на ключового помічника з автоматизації процесів і виконання завдань середньої складності. Реальні наслідки стрімкого проникнення ШІ в бізнес стали зрозумілі тільки на початку 2025 року.

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Найвідчутніший наслідок – ШІ забрав роботу, яку могли виконувати молоді працівники без досвіду – після навчання у коледжах чи вищих навчальних закладів, а роботу штучного інтелекту контролюють фахівці з досвідом – ті, які раніше готували молоде покоління. У США цього року – найвищий за десятиріччя рівень безробіття серед випускників коледжів 22-27 років. У Великобританії – найменша кількість пропозиції роботи з часів пандемії Covid-19. Людям з теоретичними знаннями без досвіду надзвичайно важко конкурувати з штучним інтелектом. В Україні ChatGPT став однією з причин скорочення офісних працівників (https://biz.nv.ua/ukr/markets/masovi-skorochennya-ofisnih-pracivnikiv-ukrajinskiy-velikiy-biznes-zminyuye-kadrovu-politiku-50530146.html).

Українські роботодавці вже зараз відчувають значний дефіцит кваліфікованих кадрів, і є ризик того, що неправильний вибір вступників до вищих навчальних закладів через 5 років може тільки погіршити становище на ринку праці. В епоху ШІ, який розвивається галопуючими темпами, 5 років – це колосальний період. Перша промислова революція, під час якої перейшли від ручної праці до механізації, тривала 100 років. Друга революція відкрила електроенергію, зв’язок та масове виробництво за 70 років. Третя революція принесла комп’ютери, інтернет і програмування впродовж 50 років. Нинішня революція завершиться за 10-15 років і дасть масову роботизацію та генну інженерію.

Вислів Льюїса Керола як ніколи актуальний: "Потрібно мчати щодуху, щоб тільки залишатись на місці, а щоб кудись потрапити, потрібно бігти щонайменше вдвічі швидше". Ми підготували кілька рекомендацій, які допоможуть українській молоді "обігнати штучний інтелект" і почати отримувати фах, який буде затребуваним щонайменше, через 5 років.

Порада №1. Ставайте фахівцем у сфері, в якій у найближчому майбутньому ШІ не зможе замінити людину

Сьогодні штучний інтелект використовується майже скрізь, але ступінь його проникнення різний. Найвищий – в сферах, де основною формою кінцевого продукту є таблиця, текст, ілюстрація чи відео. ШІ дуже добре зчитує і систематизує дані, тому є потужним конкурентом для випускників навчальних закладів, які після навчання орієнтовані на створення текстів чи таблиць та медіаконтенту. Найпростіші приклади – юристи, економісти та фінансисти. Вони працюють з документами, які ШІ дуже добре аналізує, систематизує, на їх базі створює нові за зразком (заяви, клопотання, декларації, звіти). В Україні, США та багатьох інших країнах є прецеденти, коли адвокати виграють справи за допомогою ChatGPT. В Казахстані хлопець без юридичної освіти виграв справу, використовуючи тільки ШІ.

Високий рівень проникнення також в сфері програмування – ChatGPT легко пише програмні коди, оскільки за форматом код – це текст. IT-компанії звільняють молодших розробників – їхні місця займає ШІ, його роботу перевіряють досвідчені фахівці. Так зробили в Microsoft, і роботу втратили вже 15 тис співробітників (https://minfin.com.ua/ua/2025/07/10/154446650/).

Нижче проникнення в медичній сфері. ШІ успішно аналізує медичні документи, встановлює діагноз і призначає лікування. Але ШІ не може "побачити" пацієнта, самостійно провести діагностику і відслідковувати стан.

Ще нижчий рівень проникнення в аграрному секторі, машинобудуванні, транспорті, будівництві, комунікаціях. ШІ не має "рук", щоб щось зробити матеріальне – побудувати будинок, прокласти комунікації чи дорогу. Тому затребуваними будуть фахівці з усіх напрямків STEM (наука, технології, інженерія, математика).

Порада №2. Вчіться застосовувати ШІ – це вже норма

Уникнути використання ШІ, напевно, нереально. Вміння налаштовувати системи, створювати нові моделі під свої задачі – це велика конкурентна перевага. Для цього потрібно бути фахівцем в своїй галузі і досконало знати технологічні та інші процеси виробництва чи надання послуг.

І стоятиме більш широке завдання – розвиток комунікативних навичок людини. ШІ зможе успішно виконати завдання, якщо задача буде поставлена максимально детально і коректно. Як показує досвід, точно і змістовно викладати думки теж потрібно вчитись.

Порада №3. Вчіть мови – це необхідність

В умовах відбудови в Україні потрібні будуть фахівці, які зможуть ефективно співпрацювати з іноземцями. Україна змогла отримати зброю тільки після навчання військових, які знали англійську.

Тут ми говоримо не про професію перекладача, яка з часом також програє в конкуренції з ШІ, а саме про професійну англійську. Інженер, лікар, технолог, оператор станків з цифровим управлянням і багато інших фахівців повинні володіти англійською для своєї професії настільки вільно, щоб легко читати/писати професійну документацію та обговорювати деталі.

Порада №4. Постійно вчіться і самовдосконалюйтесь

Будь-який роботодавець оцінює собівартість продукту чи послуги. Вищу цінність матиме той працівник, який зможе працювати в кількох суміжних сферах, постійно працюватиме над собою і буде на крок попереду ШІ. Таку людину намагатимуться зберегти і втримати. Тому розширюйте свої компетенції, вивчайте різні сфери сучасного життя і нові технології. Візьміть за правило регулярно підвищувати свою кваліфікацію і розширювати світогляд.

Порада №5. Дивіться на світ широко відкритими очима

Епоха ШІ і невизначеність вимагають від нас більшої швидкості у прийнятті рішень та готовності до змін. Цим якостям теж потрібно вчитись. Велика перевага – бачити ширше і помічати ті можливості, які не бачать інші.

Порада №6. Вчіться мріяти і розвивайте рішучість

Штучний інтелект підвищує продуктивність праці, виконуючи роботу швидше і дешевше, ніж людина. Але він не може мріяти і формулювати нові інноваційні ідеї, які рухатимуть світ вперед – це здатна робити тільки людина. Якщо в світі закінчаться інноваційні ідеї, штучний інтелект буде беззаперечним конкурентом людини на ринку праці у всіх сферах.

Молоді потрібно знову вчитись мріяти, всупереч війні і сиренам повітряної тривоги. Талант реалізації ідей – найцінніший, для цього недостатньо лише вдачі. Успіх в роботі і житті – це не випадковий збіг обставин, а результат навчання, роботи та рішучості, тобто здатності скористатися можливістю, яка раптово з’являється. Прагніть завжди досягти найкращого результату – це основа успіху і лідерства. Не бійтесь перешкод, будьте першими, мрійте!