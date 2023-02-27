В КГГА рассказали, когда в столичных школах начнут принимать документы будущих первоклассников

В Киеве подать заявление о приеме ребенка в первые классы коммунальных школ можно будет с 27 марта. Документы направить может один из родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки КГГА. В столице начинается подготовка к новому учебному году.

"Руководителям учреждений общего среднего образования коммунальной собственности территориальной громады Киева должны начать прием заявлений в первые классы 27 марта 2023 года", – говорится в сообщении.

В Департаменте добавили, что на вебсайтах столичных школ до 10 марта должна появиться вся необходимая родителям информация. Это касается, в частности, условий приема, перечня документов, подтверждающих место жительства ребенка, одного из его родителей или лиц, их заменяющих

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Зачисление учеников в первые классы будет происходить с 16 апреля, а оригиналы документов и медицинские справки подаются в школы не позднее 18 августа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве родителям школьников советуют ускорить оформление электронных ученических билетов. С 1 марта стоимость их изготовления вырастет по экономическим причинам.

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