В КГВА рассказали, как идет подготовка к новому учебному году в Киеве

Киев продолжает подготовку к новому учебному году, который должен начаться с 1 сентября. В рамках этих работ, в частности, планируют обустроить укрытие дополнительно в 437 учебных заведениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В некоторых школах будут построены отдельные подземные объекты гражданской защиты.

"Столица готовится к новому учебному году. Всего образовательных учреждений коммунальной формы собственности в Киеве – 1056, образованием охвачено более 405,8 тыс. детей и молодежи разной возрастной категории. В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях. По состоянию на 1 августа завершено выполнение работ в 105. Заведения, где отсутствуют хранилища, заключают соглашения с соседними объектами хозяйствования, которые имеют укрытие с достаточным количеством мест", – рассказали в КМВА.

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В общем, укрытиями уже обеспечено:

83% заведений дошкольного образования;

91% общего среднего образования;

95% заведений профессионального и профессионально-технического образования;

75% учреждений профессионального высшего и высшего образования.

В пресс-службе добавили, что для нескольких школ, в рамках пилотного проекта, будут обустроены отдельные собственные подземные укрытия. Такие сооружения будут размещаться на территории заведения, а ввод их в работу планируется до конца года.

"Формы и форматы обучения будут выбраны по результатам проведенных работ и увеличению мест в укрытиях", – резюмировали в КМВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате полномасштабной войны, которую начала Россия на территории Украины, образовательный процесс в Украине претерпел существенные изменения. В то же время, с начала нового учебного года, по рекомендациям МОН, учебные заведения в Украине смогут вернуться к офлайн-обучению.

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