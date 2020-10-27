В Киеве назвали количество школ, которые после каникул будут учиться дистанционно

По завершению каникул семь киевских школ перейдут на дистанционное обучение

В Киеве после каникул на дистанционный формат обучения перейдут только семь школ, остальные вернутся к очному.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила глава департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян, передает "Интерфакс-Украина". По ее словам, статистика по состоянию здоровья детей и педагогов является утешительной.

В Киеве дистанционное обучение будет в семи школах. Источник: 112.ua 112.ua

"В четверг мы возвращаемся к образовательному процессу. У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, является для нас утешительной. Мы предусматриваем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ с четверга. Учителей, которые имеют подтверждение на заболевание коронавирусом, у нас 1,5% от общего количества сотрудников", – отметила Фиданян.

Она пояснила, что формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от обстановки с заболеваемостью в каждом учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по Украине осенние каникулы должны завершиться 30 октября, а образовательный процесс начаться – 2 ноября. В Киеве они завершаются 29 октября.

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