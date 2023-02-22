В Киеве родителей призвали оформить электронные ученические билеты до 1 марта: цена на документ изменится

В Киеве родителям школьников советуют ускорить оформление электронных ученических билетов. С 1 марта стоимость их изготовления вырастет по экономическим причинам.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Эти документы предоставляют право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы.

"С 1 марта стоимость изготовления карты вырастет до 100 гривен из-за повышения стоимости материалов. Все, кто заказал билеты до конца февраля, получат их по старой цене. Более половины столичных школьников – более 150 тысяч – уже получили электронные ученические билеты. Еще 2,5 тысячи билетов – на стадии оформления", – рассказали в КГГА.

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Для заказа электронного билета нужно:

зарегистрироваться в системе (перейдите по ссылке );

найти в системе данные о своем ребенке и присоединить ее карту к своей учетной записи;

добавить/заменить фото ребенка;

сформировать заказ электронного носителя учащегося билета и получить счет на оплату;

оплатить заказ (онлайн или через банковское учреждение).

"На этапе модерации все данные заявки проверяет работник учебного заведения, после чего е-билет отправляют на производство. Приблизительный срок его изготовления с момента заказа в печать – 1 месяц", – уточнили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что электронный ученический билет работает до завершения обучения в школе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области 22-24 февраля учебные заведения региона будут работать дистанционно. Такое решение обусловлено вероятной усиленной угрозой вражеских обстрелов со стороны страны-террориста РФ в связи с годовщиной вторжения в Украину.

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