В Китае набирает обороты "чипирование школьников": датчики встраивают в форму. Фото

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Школы Китая продолжают внедрять 'чипированную' форму

В Китае все чаще устанавливают микрочипы в школьную форму для детей. С помощью чипов родители могут в любое время узнать, где находится ребенок.

Еще в случае ЧП чип может послать сигнал опасности, но главная цель – не дать детям прогуливать школу. OBOZREVATEL собрал все, что известно о "чипировании школьников" в Китае.

Зачем школьникам чипы

"Умную" форму с микрочипами представили в декабре 2018 года. Форму ввели в 11 школах юго-западной провинции Гуйчжоу. Как писал британский Independent, ее разработала местная технологическая фирма Guizhou Guanyu Technology.

Менеджер компании Юань Бичанг заявлял государственному медиа КНР Global Times, что две микросхемы вшиты в плечи каждого экземпляра формы. Они выдерживают до 500 стирок. А применение технологии распознавания лиц гарантирует, что форму носит именно тот, за кем она закреплена – чтобы ученики не обменивались одеждой и не обманывали систему.

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Чипы позволяют даже будить заснувшего на уроке школьника.

Что может форма с микрочипами:

  • фиксировать время и даты прихода ученика в школу;

  • создавать короткое видеоролик, который родители могут просмотреть через мобильное приложение;

  • отправлять данные о местоположении ребенка;

  • отправлять данные о покупках ученика в школе;

  • отправлять сигнал тревоги в случае чрезвычайной ситуации. К таким относится и прогул урока. А если ребенок заснул на занятии, активируется автоматический звуковой сигнал.

  • система GPS отслеживает перемещения детей, даже когда они ушли со школы.

По данным компании, которые тогда огласил Юань Бичанг, посещаемость после введения формы в этих школах выросла.

Реакция родителей и не только

Родителям идея "чипированной" формы понравилась. Она помогает удержать детей от прогулов – чтобы они не сбегали с уроков ради видеоигр. А еще так им спокойнее, если ребенок ушел со школы, они всегда могут узнать, где он, и не случилось ли с ним чего-то плохого.

А вот в китайских социальных сетях идею сразу не оценили.

"Если бы вы были ребенком, хотели бы вы, чтобы за вами наблюдали 24 часа в сутки?" – спросил один из пользователей одной из популярнейших соцсетей Китая Weibo.

"Разве у детей нет прав человека и частной жизни?", – добавил другой пользователь.

Форма с чипами выдерживает до 500 стирок

В ответ в компании-разработчике Guizhou Guanyu Technology тогда сразу заявили, что форму разработали для "полной реализации государственной политики активного строительства "умных" кампусов и умного управления образованием для развития образования". И заверили, что форма – это про безопасность, а не про слежку.

"Чипирование" продолжается

В этом сентябре снова появилась информация об очередном внедрении "умной" формы. Как сообщает France Info, на этот раз форму с чипами внедрили в начальной школе Чжухая в провинции Гуандун на юге Китая.

В руководстве школы заявили, что у них уже есть устройства по распознаванию лиц. Но они "идут в ногу со временем" и используют новые пути получать информацию о том, чем занимается ученик, и где он находится.

В компании уверяют, что "умная" форма - про безопасность, а не про слежку

В этот раз реакция была также неоднозначной. В китайских соцсетях кто-то радуется этой "школе 3.0". Но многие отмечают, что страна слишком увлеклась наблюдением. Некоторые родители сравнили форму с чипом с электронному браслету для тех, кто находится под домашним арестом.

Китай активно разрабатывает технологии слежения за гражданами всех возрастов. В стране работают почти полмиллиарда камер видеонаблюдения – это половина от всех камер в мире. Многие из них связаны с активным внедрением системы распознавания лиц. В Китае даже есть случаи использования системы трекеров мозговых волн, которые в реальном времени измеряют активность мозга – чтобы отслеживат внимательность детей на уроке.

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