В Китае набирает обороты "чипирование школьников": датчики встраивают в форму. Фото

В Китае все чаще устанавливают микрочипы в школьную форму для детей. С помощью чипов родители могут в любое время узнать, где находится ребенок.

Еще в случае ЧП чип может послать сигнал опасности, но главная цель – не дать детям прогуливать школу. OBOZREVATEL собрал все, что известно о "чипировании школьников" в Китае.

"Умную" форму с микрочипами представили в декабре 2018 года. Форму ввели в 11 школах юго-западной провинции Гуйчжоу. Как писал британский Independent, ее разработала местная технологическая фирма Guizhou Guanyu Technology.

Менеджер компании Юань Бичанг заявлял государственному медиа КНР Global Times, что две микросхемы вшиты в плечи каждого экземпляра формы. Они выдерживают до 500 стирок. А применение технологии распознавания лиц гарантирует, что форму носит именно тот, за кем она закреплена – чтобы ученики не обменивались одеждой и не обманывали систему.

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Что может форма с микрочипами:

фиксировать время и даты прихода ученика в школу;

создавать короткое видеоролик, который родители могут просмотреть через мобильное приложение;

отправлять данные о местоположении ребенка;

отправлять данные о покупках ученика в школе;

отправлять сигнал тревоги в случае чрезвычайной ситуации. К таким относится и прогул урока. А если ребенок заснул на занятии, активируется автоматический звуковой сигнал.

система GPS отслеживает перемещения детей, даже когда они ушли со школы.

По данным компании, которые тогда огласил Юань Бичанг, посещаемость после введения формы в этих школах выросла.

Родителям идея "чипированной" формы понравилась. Она помогает удержать детей от прогулов – чтобы они не сбегали с уроков ради видеоигр. А еще так им спокойнее, если ребенок ушел со школы, они всегда могут узнать, где он, и не случилось ли с ним чего-то плохого.

А вот в китайских социальных сетях идею сразу не оценили.

"Если бы вы были ребенком, хотели бы вы, чтобы за вами наблюдали 24 часа в сутки?" – спросил один из пользователей одной из популярнейших соцсетей Китая Weibo.

"Разве у детей нет прав человека и частной жизни?", – добавил другой пользователь.

В ответ в компании-разработчике Guizhou Guanyu Technology тогда сразу заявили, что форму разработали для "полной реализации государственной политики активного строительства "умных" кампусов и умного управления образованием для развития образования". И заверили, что форма – это про безопасность, а не про слежку.

В этом сентябре снова появилась информация об очередном внедрении "умной" формы. Как сообщает France Info, на этот раз форму с чипами внедрили в начальной школе Чжухая в провинции Гуандун на юге Китая.

В руководстве школы заявили, что у них уже есть устройства по распознаванию лиц. Но они "идут в ногу со временем" и используют новые пути получать информацию о том, чем занимается ученик, и где он находится.

В этот раз реакция была также неоднозначной. В китайских соцсетях кто-то радуется этой "школе 3.0". Но многие отмечают, что страна слишком увлеклась наблюдением. Некоторые родители сравнили форму с чипом с электронному браслету для тех, кто находится под домашним арестом.

Китай активно разрабатывает технологии слежения за гражданами всех возрастов. В стране работают почти полмиллиарда камер видеонаблюдения – это половина от всех камер в мире. Многие из них связаны с активным внедрением системы распознавания лиц. В Китае даже есть случаи использования системы трекеров мозговых волн, которые в реальном времени измеряют активность мозга – чтобы отслеживат внимательность детей на уроке.

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