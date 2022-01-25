В лицее на Харьковщине загорелись детские куртки в раздевалке. Фото

В лицее в поселке Казачья Лопань в Харьковской области произошел пожар. Огонь вспыхнул в раздевалке.

Из-за пожара были эвакуированы все ученики и сотрудники. Об этом сообщила прессслужба ГСЧС в Харьковской области (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Происшествие случилось в лицее в поселке Казачья Лопань, который входит в Дергачевскую территориальную общину. В 09:50 из заведения позвонили по номеру "101" и сообщили о пожаре.

В лицей выехало одно отделение Службы спасения 63-го государственного пожарно-спасательного поста на автоцистерне.

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Когда приехали спасатели, все 200 учеников и сотрудников администрация уже эвакуировала. Огонь пылал в школьной раздевалке на площади около 1 кв. Пожар локализовали в 09:58, а в 10:05 полностью ликвидировали.

Причина пожара еще не установлена. В результате инцидента никто не пострадал, а вот помещение раздевалки и детские вещи огонь повредил.

Как рассказал "Суспільному" спикер областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Евгений Василенко, огонь повредил до 20 детских курток. Оставшихся без вещей учеников родители забрали домой. По информации ГСЧС, дым в классы не попал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина днем 13 января вспыхнул пожар. Студентов и сотрудников срочно эвакуировали из здания заведения. Вспышка произошла в актовом зале главного корпуса университета – в подсобном помещении горела мебель и вещи на площади 30 кв м.