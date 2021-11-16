В Луцке школьникам на онлайн-уроке показали порно. Видео
В Луцке во время онлайн-урока появилось порно. Видео для взрослых одновременно увидели ученики сразу нескольких школ города.
А еще к уроку присоединялись неизвестные, которые ругались и смеялись. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть сюжет, доскроллте до конца страницы).
На некотороых уроках сначала к занятию присоединился неизвестный в балаклаве, который смеялся и ругался, но на этом все закончилось. А вот на других – появилось порно.
Говорить на камеру учителя не хотят. Но по телефону одна все же согласилась. Женщина рассказала, что добавляла на встречу своих учеников, когда вдруг услышала странные звуки.
"Когда я выключила звук, в сообщениях чата началась нецензурная лексика и сразу же началась трансляция экрана этого ребенка с видео 18+", – рассказала учительница. И добавила, что хотя она быстро заблокировала видео, кадры видео для взрослых некоторые ученики успели разглядеть.
В городском департаменте образования подтвердили, что порнография появилась на нескольких уроках и в нескольких школах. Выяснилось, что неизвестные на встречу подключались под никами школьников.
Программисты рассматривают несколько версий, как это могло произойти.
"Один вариант – какое-то шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в Сеть. Или это намеренно сделано пользователем, специально раздавшим эти аккаунты", – объясняет программист Андрей Божко.
Пока в киберполиции расследуют, кто и зачем проник в школьные платформы, родители волнуются – большинство работает, поэтому дети занимаются онлайн самостоятельно. А пока гарантий, что вместо математики у детей снова не появятся порнографические видео, никто не дает.
Школа №1 – одна из тех, чьи ученики были вынуждены смотреть порнографические картинки. По словам директора Андрея Кицы, в его школе взрослое видео появилось на уроке учеников 5 классов. Он обратился в департамент образования и киберполицию.
"Пора разработать какую-то нормальную систему, чтобы была определенная защита, чтобы этот контент учебный был все-таки более защищен. Тогда будет комфортно и учителям, и ученикам, и их родителям", – говорит Андрей Кица.
Как сообщила в комментарии ZAXID.NET спикер полиции Волыни Ольга Бузулук, директор школы №1 – пока единственный руководитель заведения, написавший заявление по поводу чрезвычайного происшествия на онлайн-уроках. Сведения об этом событии зарегистрированы, но уголовное производство пока не начато.