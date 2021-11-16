В Луцке школьникам на онлайн-уроке показали порно. Видео

В Луцке во время онлайн-урока появилось порно. Видео для взрослых одновременно увидели ученики сразу нескольких школ города.

А еще к уроку присоединялись неизвестные, которые ругались и смеялись. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть сюжет, доскроллте до конца страницы).

На некотороых уроках сначала к занятию присоединился неизвестный в балаклаве, который смеялся и ругался, но на этом все закончилось. А вот на других – появилось порно.

Говорить на камеру учителя не хотят. Но по телефону одна все же согласилась. Женщина рассказала, что добавляла на встречу своих учеников, когда вдруг услышала странные звуки.

Видео дня

"Когда я выключила звук, в сообщениях чата началась нецензурная лексика и сразу же началась трансляция экрана этого ребенка с видео 18+", – рассказала учительница. И добавила, что хотя она быстро заблокировала видео, кадры видео для взрослых некоторые ученики успели разглядеть.

В городском департаменте образования подтвердили, что порнография появилась на нескольких уроках и в нескольких школах. Выяснилось, что неизвестные на встречу подключались под никами школьников.

Программисты рассматривают несколько версий, как это могло произойти.

"Один вариант – какое-то шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в Сеть. Или это намеренно сделано пользователем, специально раздавшим эти аккаунты", – объясняет программист Андрей Божко.

Пока в киберполиции расследуют, кто и зачем проник в школьные платформы, родители волнуются – большинство работает, поэтому дети занимаются онлайн самостоятельно. А пока гарантий, что вместо математики у детей снова не появятся порнографические видео, никто не дает.

Школа №1 – одна из тех, чьи ученики были вынуждены смотреть порнографические картинки. По словам директора Андрея Кицы, в его школе взрослое видео появилось на уроке учеников 5 классов. Он обратился в департамент образования и киберполицию.

"Пора разработать какую-то нормальную систему, чтобы была определенная защита, чтобы этот контент учебный был все-таки более защищен. Тогда будет комфортно и учителям, и ученикам, и их родителям", – говорит Андрей Кица.

Как сообщила в комментарии ZAXID.NET спикер полиции Волыни Ольга Бузулук, директор школы №1 – пока единственный руководитель заведения, написавший заявление по поводу чрезвычайного происшествия на онлайн-уроках. Сведения об этом событии зарегистрированы, но уголовное производство пока не начато.