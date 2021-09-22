В Луцке родители хотят запретить поздравлять в школах с 14 октября и 8 марта: стереотипы и неуважение

В Луцке родители создали электронную петицию, чтобы горсовет запретил в учебных заведениях поздравлять мальчиков с Днем защитников и защитниц Украины 14 октября, а девочек – с Международным женским днем 8 марта.

Петицию на сервисе "Местные электронные петиции" веб-платформы "Единая платформа местной электронной демократии" (e-DEM) создала лучанка Ольга Бузулук. Она отметила, что ее поддержали "другие сознательные родители".

"Поздравлять 14 октября мальчиков – неуважение к обществу, к бойцам и девушка-бойцам, к погибшим на войне, к женщинам, к этому дню вообще, который в этом году стал Днем защитников и защитниц Украины, то есть официально переименован Верховной Радой", – говорится в тексте петиции.

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А поздравлять с 8 марта девочек, по мнению лучанки, – "советский пережиток и также неуважение к тем, кто до сих пор борется за права во всем мире, в том числе, в Украине".

Еще один аргумент, который приводит Ольга Бузулук – что поздравления с этими праздниками насаждают стереотипы о том, что мальчики должны быть "мужественными, сильными, защитниками", а девочки – "очаровательными, нежными и хранительницами домашнего очага".

"То есть нашим детям с младых лет навязывают искривленные ценности. Почему девушки не могут быть сильными, а парни – оберегать семейный очаг? И вообще, почему многим людям так хочется с чем-то поздравлять тех бедных детей?", – возмущается автор петиции.

Ольга Бузулук хочет, чтобы департамент образования горсовета Луцка выдал соответствующие рекомендации директорам учреждений, а те – передали их главам родительских комитетов. Чтобы городской совет был обязан отреагировать на петицию, ее должны поддержать не менее 300 человек. Сейчас подписей только 65. Сбор подписей заканчивается завтра, 23 сентября.

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