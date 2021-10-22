В Луцке сняли, как дети "играют в кальмара". Видео

В Луцке Волынской области дети подражали героям популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Девочка "стреляла" в мальчика, который учавствовал в игре.

А мальчик падал, будто бы в него и правда стреляли. Видео игры-имитации опубликовали на Facebook-странице "Твій Володимир" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Украинские дети подхватили игры из сериала "Игра кальмара". На Facebook-странице "Твій Володимир" опубликовали видео из Луцка, снятое в обычном дворе среди многоэтажек.

На видео играют дети около 7-8 лет. Участников четверо – два мальчика и две девочки. Одна девочка стоит, держа в руках воображаемый пистолет. Ей навстречу бегут два мальчика и еще одна девочка. Она имитирует стрельбу в одного из мальчиков. После тот падает, будто бы и правда сраженный пулей. На этом ролик заканчивается.

Видео дня

Комментаторы поста разошлись во мнениях по поводу имитации. Одни считают, что переживать не о чем – это всего лишь игра.

Мы в детстве играли в жмурки, казаки-разбойники на пол города, немца на расстрел, пекаря, фубол, хоккей. О существовании такого существа, как кальмар, даже не догадывались.

Во Владимире дети тоже играют в эту игру!!! Может, детям интернетом не пользоваться?? Мммда... новость.

Другие же считают подобные имитации опасными.

Игра давно всем известна. Однако, важно, как ребенок это воспринимает. Вчера слышала диалог первоклашек:

– А ты играла в игру "в кальмара"?

– Нет, а что это за игра?

– Ну ... это такая игра в смерть.

Как-то так.

Я, наоборот, очень рад что в моем детстве не было гаджетов и интернета.

Вот как дети в Луцке "играли в кальмара":

Главный герой – мужчина по имени Сон Ги Хун . Он в разводе, живет с мамой и нигде не работает. У Сон Ги Хуна есть дочь, у нее как раз день рождения – вот только ему не на что праздновать. Мужчину выручает мама, но деньги он проигрывает на скачках.

Сон Ги Хуна настигают еще несколько финансовых неудач, и он в отчаянии, потому что вообще-то уже весь в долгах. Все меняет встреча в метро. Сон Ги Хун "играет" в детскую игру с незнакомцем на пощечины и деньги. Мужчина в итоге выигрывает и получает от незнакомца визитку на случай, если захочет еще "поиграть".

Сон Ги Хун захотел, поскольку проблемы с деньгами никуда не делись. Он звонит и затем приезжает в указанное по телефону место. Он садится в фургон и его усыпляют. Так он стал участником опасного турнира – как и еще 455 его "коллег" по долгам. Все они – люди, которые уже дошли до той степени отчания, чтобы соглашаться на сомнительные предложения ради денег.

Все 456 человек должны учавствовать в детских играх по взрослым и жестоким правилам. Кто проиграл – умирает, кто выиграл – получает деньги. Когда из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон (более $85 тыс. долл). Его общая сумма –45,6 млрд вон (около $38,5 млн). Вот только остаться человеком оказывается еще сложнее, чем выжить и победить.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

"Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом в истории Netflix – менее чем за месяц просмотры сериала перевалили за отметку в 111 миллионов. По оценкам стримингового сервиса, сериал принесет ему $891,1 млн.

Сериал быстро стал культурным и социальным феноменом.

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