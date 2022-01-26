В Луцке жестоко подрались школьники: один бил другого по голове ногами. Видео
В Луцке жестоко подрались двое школьников. Инцидент произошел на стадионе у лицея №3.
Другие ученики не пытались разнять парней, только наблюдали и снимали драку на телефон. За инцидент взялись полицейские (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).Что произошло
Двое школьников-подростков подрались на стадионе возле лицея №3, расположенного на улице Даргомыжского, 5. Видео опубликовали администраторами Telegram-канала 4Lutsk 25 января.
В начале записи один парень налетает на другого, наносит ему удар ногой и рукой. В ответ тот пытается отбиваться, но в итоге нападавший валит его на снег. После чего наносит многочисленные удары в лицо, а затем встает и начинает бить лежащего на земле ученика в голову и живот ногами.
За всем этим наблюдают другие школьники – наблюдают и не вмешиваются, только комментируют:
"Давай, Дима, *ба*ш его н*х*й";
"Ух, мамочки, он ему прямо морду чистит".
"Дима, успокойся... он его по лицу бьет".
"Он его ушатал жестко".
Вместо того, чтобы разнять парней, "зрители" снимали драку на телефоны. Очевидно, один из них и "слил" запись администраторам канала, после чего она разошлась по соцсетям.
В частности, видео появилось в Telegram-канале "Всевидящее око". В подписи к ролику администраторы отметили, что драка якобы произошла из-за девушки.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Волынской области, видео правоохранители видели и зарегистрировали информацию о нем. В среду, 26 января, ювенальные полицейские взялись за проверку инцидента.
Родители пострадавшего парня написали заявление, но не хотят привлекать кого-либо к уголовной ответственности. На родителей другого ученика составили протокол по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей).
Также полицейские решают вопрос о привлечении к ответственности девушки, распространившей видео в Telegram-канале. Однако в пресс-службе не уточнили, она опубликовала запись или передала ее для публикации. Как и то, по какой статье ей могут предъявить обвинения.
Других подробностей, в частности, почему подрались парни, в каком классе они учатся, в этом ли лицее, понадобилась ли медицинская помощь пострадавшему парню и т.д. – правоохранители не сообщили.
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