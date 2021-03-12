В школе Мариуполя пьяная мама второклассника устроила драку с директором и завучем – СМИ

В Мариуполе Донецкой области в школе №34 мать второклассника спровоцировала скандал. Учителя и другие родители заявили, что 11 марта 32-летняя женщина пьяной пришла забирать ребенка и подралась с директором и завучем.

Как пишет местный портал 0629.com.ua, директор рассказал, что ему пришлось скрутить женщине руки за спиной и удерживать на полу до приезда полиции. Завучу мама якобы разбила нос и ударила в область виска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом сама Светлана Алиева утверждает, что директор школы якобы нанес ей удар в глаз. Она заявила на мужчину в полицию.

Скандал в школе Мариуполя

Педагоги рассказали, что решили не отдавать женщине ребенка, а попросить, чтобы за ним пришла бабушка, поскольку мать второклассника едва держалась на ногах.

Завуч Валентина Бабенко пыталась препятствовать, чтобы женщина в таком состоянии попала в учебное учреждение. Однако мама школьника ударила ее в лицо кулаком. Пострадала и классный руководитель, которую женщина якобы дернула за руку и вывихнула плечо.

Справка врача. Источник: 0629.com.ua

Потасовка происходила на глазах у детей. Директор школы Александр Литвинский, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, сказал, что ему пришлось удерживать женщину около 10 минут.

Женщину пришлось удерживать на полу. Источник: 0629.com.ua

"У нее такая большая сила. Когда я поймал ее за руку, просто не смог ее удержать. Я думаю, она была не только выпившей, но и находилась под действием каких-то других средств, изменяющих сознание, например эфедрина", – считает Литвинский.

Александр Литвинский. Источник: 0629.com.ua

Правоохранители всех потерпевших и маму школьника отвезли в районный отдел полиции. Женщину вскоре отпустили.

"Но на этом она не остановилась. В 16:00 снова пришла в школу. Увидев закрытую дверь, она начала ее вырвать, взяла кирпич и хотела выбить окно. Администрация снова вызвала полицию. Увидев синие маячки, дебоширка убежала", – сказано в материале.

Журналисты вместе с обеспокоенными родителями решили навестить Алиеву в общежитии, где она проживает вместе с сожителем. Заявляется, что они вышли к ним пьяными "и еле связывали слова". Своей вины мать школьника не признала.

Мать второклассника, которая попала в скандал. Источник: 0629.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове группа якобы пьяных подростков до 16 лет напала на мужчину и избила его в ответ на сделанное замечание.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал