Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости Моя Школа

В Минобразовании рассказали, как будут учиться дети после летних каникул

1.9т
Читать материал на украинском

В Минобразовании Украины сказали, что новый учебный год и возможное дистанционное обучение с сентября 2021 года будут зависеть от эпидемической ситуации в стране.

При этом до конца текущего учебного года также не исключена "дистанционка", передает "РБК-Украина".

"Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов. МОН стремится к тому, чтобы быстрее вернуть всех учеников и студентов в школу, учреждения профессионального (профессионально-технического) и высшего образования", – говорится в сообщении.

Глава ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер добавила, что на возвращение детей в школы будут влиять темпы вакцинации.

"Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Посмотрим, если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета – то да, дети смогут вернуться к привычному обучению по осени", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ближайшие каникулы в школах Украины – летние – продлятся с 1 июня по 31 августа включительно. Следующие, осенние, в новом 2021-2022 учебном году запланированы на 25-31 октября.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Место
Украина
Теги
дети Школа образование Министерство образования Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Моя Школа