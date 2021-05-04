В Минобразовании рассказали, как будут учиться дети после летних каникул

В Минобразовании Украины сказали, что новый учебный год и возможное дистанционное обучение с сентября 2021 года будут зависеть от эпидемической ситуации в стране.

При этом до конца текущего учебного года также не исключена "дистанционка", передает "РБК-Украина".

"Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов. МОН стремится к тому, чтобы быстрее вернуть всех учеников и студентов в школу, учреждения профессионального (профессионально-технического) и высшего образования", – говорится в сообщении.

Глава ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер добавила, что на возвращение детей в школы будут влиять темпы вакцинации.

"Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Посмотрим, если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета – то да, дети смогут вернуться к привычному обучению по осени", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ближайшие каникулы в школах Украины – летние – продлятся с 1 июня по 31 августа включительно. Следующие, осенние, в новом 2021-2022 учебном году запланированы на 25-31 октября.

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