В Минобразования предложили "дистанционку" для школьников из-за плохих погодных условий

Из-за сложных погодных условий и снижения температуры воздуха, Министерство образования и науки (МОН) порекомендовало образовательным учреждениям рассмотреть возможность дистанционного обучения.

Об этом говорится на сайте МОН. Соответствующее письмо направлено руководителям департаментов и управлений образования и науки областных, Киевской городской госадминистраций и руководителям заведений общего среднего образования.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д." – говорится в документе.

В МОН напомнили, что при чрезвычайных погодных условиях, а также в чрезвычайных ситуациях учебные заведения могут самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения учащихся.

Письмо МОН с рекомендациями руководителям образовательного процесса. Источник: mon.gov.ua

Ранее решением местных властей в Киеве из-за непогоды закрыли школы и детские сады. Образовательные учреждения не работали в четверг, 11-го, и в пятницу, 12 февраля.

Как сообщил OBOZREVATEL, на Украину надвигаются сильные морозы и метели, а температура воздуха может опуститься до -30 градусов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!