В Минздраве ответили, когда в Украине начнут вакцинировать учителей и что будет за отказ

Украинцам, которые работают в сфере образования, прививки против коронавируса начнут делать после вакцинации военнослужащих ВСУ и представителей критически важных структур государственной безопасности. За отказ наказывать не должны.

Хотя точной даты начала третьего этапа иммунизации, предусмотренного Дорожной картой, говорить невозможно, поскольку все зависит от графика поставок вакцины и достаточного ее количества. Об этом на запрос "Фактов ICTV" сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в стране нужно будет вакцинировать 1 428 055 учителей и других работников образования. Вместе с тем окончательное количество людей для прививок может отличаться после уточнения со стороны координаторов по вакцинации в каждом регионе.

Вакцинация в Украине учителей и других работников образования будет происходить на третьем этапе.

В Минздраве говорят, что вакцинацию указанных профессиональных групп запланировано делать с привлечением мобильных бригад по иммунизации. Так, прививки учителям будут делать непосредственно по месту работы.

"Предполагается, что мобильные бригады по вакцинации будут выезжать к местам пребывания организованных коллективов для проведения прививочных сессий", – уточнили в ведомстве.

График прививок будут формировать региональные координаторы, которые будут сообщать структурным подразделениям ОГА/КГГА по вопросам образования, социальной защиты о подготовке к началу вакцинации работников социальной сферы, педагогов.

Со своей стороны руководители учебных заведений будут формировать списки сотрудников учреждений, которые дали согласие на проведение вакцинации, после чего будет согласовываться график работы мобильных бригад.

"В то же время руководители школ и других учебных заведений должны подготовить помещение для проведения выездных сессий и обеспечить доступ к процессу вакцинации сотрудников заведения", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что вакцинация против COVID-19 добровольная, поэтому принудительно никого не могут иммунизировать, поскольку это противоречит Конституции Украины. В случае отказа от прививки учителей не должны увольнять с работы.

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