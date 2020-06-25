В Минздраве рассказали, нужен ли медосмотр школьникам во время карантина

Несмотря на карантин, украинским школьникам к началу нового учебного года нужно будет получить справку о пробе Руфье, которая подтверждает, что у ребенка здоровое сердце и он может заниматься физическими нагрузками.

Об этом во время ежедневного брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов. В то же время он заверил, что время до сентября еще есть, поэтому угрозы длительного пребывания в больших очередях в больницах нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медосмотр перед школой dniprograd.org

"Что касается подготовки к школе, то есть подписанная декларация с семейным врачом или педиатром, есть соответствующая подготовка прохождения в школу, прохождение врачей и, в том числе, по отношению к этой пробе Руфье. Есть еще время. Мы сняли определенное ограничение по посещению врачей, поэтому я думаю, что за это время еще можно пройти эту пробу. Тем более, что это касается здоровья вашего ребенка", – обратился министр к родителям школьников.

Как сообщал OBOZREVATEL, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что Кабинет министров еще не принял решение о том, отпускать ли детей в школу с 1 сентября. Оно зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуации в Украине.