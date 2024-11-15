В МОН назвали специальности, на которые хотят снизить балл для получения гранта в 2025 году

Министерство образования и науки планирует уменьшить балл для получения выпускниками гранта на обучение в заведениях высшего образования по аграрным специальностям. Эти профессии входят в перечень тех, которые нужны будут государству в будущем.

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Об этом сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в подкасте "Дофамін для освіти". По его словам, МОН рассчитывает, что так будет поощрять выпускников учиться на агроинженерии и агрономии.

Отметим, что грантовое финансирование могут получить студенты, зачисленные на контракт на дневную или дуальную форму обучения, имеющие результат НМТ более 150 баллов по двум предметам. Они могут претендовать на грант І уровня – ежегодное возмещение в размере 15 тысяч грн.

Поступающие, у которых результат НМТ более 170 баллов по двум предметам, смогут получить грант ІІ уровня в размере 25 тысяч грн.

Винницкий отметил, что идея недоступности гранта I уровня на так называемые конъюнктурные специальности сработала правильно – грант есть, но нужно иметь высокие баллы, чтобы его получить.

"Где мы будем работать в следующем году, чтобы сделать лучше, – это аграрные специальности. Они также нужны для государства, но, к сожалению, там абитуриент очень часто даже до двух предметов по 150 баллов не дотягивает. Возможно, нужно будет сделать для аграрных специальностей несколько ниже балл. Вероятно, таким образом мы можем больше людей поощрять к тому, чтобы идти на агроинженерию, на агрономию. Эти специальности однозначно нам также нужны, потому что так или иначе это сельское хозяйство", – сказал представитель МОН.

По его убеждению, после войны Украина с одной стороны будет аграрным государством, а с другой – инновационно-аграрным. Это важные сектора для Украины, в которые следует инвестировать.

"Гранты здесь, возможно, в этом году не настолько сработали, как хотелось бы. В следующем мы это откорректируем. Сам факт, что мы запустили гранты как механизм, уже огромный шаг", – добавил замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 ноября истек срок подтверждения грантов на образование для поступающих в 2024 году. Теперь МОН должен выдать приказ о предоставлении поддержки и перерасчете средств в специальный фонд университетов.

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