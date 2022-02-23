В МОН опровергли фейк о "мобилизации": все учебные заведения работают в привычном режиме

В Украине начали распространять поддельный приказ Министерства образования и науки под названием "О принятии мобилизационных мер". Указания в "документе" предзначались руководителям вузов Львова – в связи с угрозой полномасштабного вторжения РФ.

В "приказе" содержится указание, в частности, об обеспечении явки студентов в военкоматы и эвакуации имущества и оборудования университетов.

Фото фейкового документа начали публиковать в соцсетях. В тексте "приказа" МОН руководителям львовских вузов дают следующие указания:

Подготовить списки военнообязанных студентов на срок до 1 марта 2022 года.

Обеспечить явку всех студентов в возрасте от 17 лет в военные комиссариаты в срок до 3 марта 2022 года.

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Немедленно подготовить к эвакуации имущество и оборудование высших учебных заведений.

Начать освобождение мест в студенческих общежитиях для дальнейшего размещения военнослужащих ВСУ и МВД Украины.

"Шапка" якобы выданного МОН документа полностью идентична той, которая содержится в другом фейковом приказе – Минздрава, который стали распространять также сегодня, 23 февраля.

"В связи с обстановкой в стремительно ухудшающейся стране и срочной эвакуацией органов власти в г.Львов, а также необходимостью принять срочные мобилизационные меры и меры по защите населения Украины, – говорится в начале фейкового документа.

В приказе есть даже номер и какой-то штрих-код слева. Однако текст выглядит так, будто его писали по-русски, а затем воспользовались электронным переводчиком. Но он, очевидно, не очень хорошо справился. Кроме языковых ошибок и неуклюжих формулировок, там неправильно указано отчество министра образования и науки Сергея Шкарлета – он Николаевич, поэтому на украинском его инициалы должны быть С.М., а не С.Н.

Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко на своей странице в Facebook опроверг, что ведомство не выдавало такой документ, и призвал не распространять ложь.

Министр в своем Telegram-канале также опроверг этот фейк и никаких изменений в работе заведений нет.

"Содержание "приказа" – фейк. Все учебные заведения работают в привычном режиме. Действующие приказы публикуются на официальном сайте Министерства образования и науки Украины", – подчеркнул Шкарлетт, призвав пользоваться только официальными источниками информации и проверять достоверность увиденного и услышанного.