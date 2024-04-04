В МОН разъяснили, смогут ли 5-9 классы учиться вместе с учениками старшей профильной школы

Директор директората школьного образования Игорь Хворостяный Украины объяснил, что ученики старшей школы должны учиться отдельно от других школьников. В частности, это касается как 1-4 классов, так и 5-9-х. По его мнению, присутствие начальной школы в академических лицеях не приведет к достижению поставленных целей.

Об этом Хворостяный рассказал во время форума "Реформирование старшего профильного среднего образования (академические лицеи)". Он отметил: несмотря на то что действующее законодательство предусматривает такую систему обучения школьников, Министерство образования и науки сейчас работает над поправками в документы.

"Действующее законодательство предусматривает возможность иметь в структуре академического лицея заведения базового среднего и даже в исключительных случаях начального образования", – сказал Хворостяный.

Он напомнил, что с 1 сентября 2024 года в территориальных громадах должны сформироваться проекты сети академических лицеев. То есть в регионах будут определены и отделены учебные заведения, где будут учиться школьники 10-12 классов.

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Директор школьного директората подчеркнул, что первые 8 областей уже почти завершили этот процесс. По его словам, сейчас идет работа с органами местного самоуправления, управлениями и учебными заведениями в других регионах.

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