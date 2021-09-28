В начальных школах Франции проведут COVID-эксперимент с карантином

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
49
В части начальных школ попробуют не отправлять классы на карантин

В младших классах школ Франции проведут эксперимент с карантином. Новый алгоритм действий будет касаться случаев, когда кто-то из учеников или учителя получит положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщает The Local, о временном решении для части начальных школ объявил министр национального образования, молодежи и спорта Франции Жан-Мишель Бланке. Эксперимент проведут в 12 депратаментах.

В коллежах и лицеях не отправляют класс на карантин, если у кого-то положительный тест на коронавирус. В таком случае только непривитые ученики должны оставаться дома. А вот в начальной школе классы закрывают на карантин, поскольку вакцинация детей до 12 лет не одобрена.

Видео дня
Младшие школьники во Франции носят маски даже на уроках.

Бланке объявил, что на следующей неделе в начальных школах 12 департаментов страны начнут эксперимент. Согласно решению министерства, в случае положительного COVID-теста у кого-то из учеников или учителя классы не будут отправлять на карантин.

Но сразу после этого тест должен сдать весь класс. Отправятся учиться домой только те, у кого тест будет тоже положительным – или кто не захотел его сдавать. Затем класс будут регулярно тестировать на COVID-19.

По словам министра, сейчас закрыты на карантин менее 2000 классов начальной школы, к тому же их число постоянно сокращается.

Еще с 4 октября ученикам начальных школ в районах с низким уровнем заражения больше не нужно будет носить маски. При этом для детей старше 12 лет станут обязательными COVID-сертификаты, которые во Франции называются "пропусками здоровья". Без него не будут пускать в кинотеатр, развлекательный центр или кафе.

Как сообщает министерство здравоохранения Франции, в стране почти две трети детей в возрасте от 12 до 17 лет полностью вакцинированы.

Как сообщал OBOZREVATEL: