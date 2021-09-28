В начальных школах Франции проведут COVID-эксперимент с карантином

В младших классах школ Франции проведут эксперимент с карантином. Новый алгоритм действий будет касаться случаев, когда кто-то из учеников или учителя получит положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщает The Local, о временном решении для части начальных школ объявил министр национального образования, молодежи и спорта Франции Жан-Мишель Бланке. Эксперимент проведут в 12 депратаментах.

В коллежах и лицеях не отправляют класс на карантин, если у кого-то положительный тест на коронавирус. В таком случае только непривитые ученики должны оставаться дома. А вот в начальной школе классы закрывают на карантин, поскольку вакцинация детей до 12 лет не одобрена.

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Бланке объявил, что на следующей неделе в начальных школах 12 департаментов страны начнут эксперимент. Согласно решению министерства, в случае положительного COVID-теста у кого-то из учеников или учителя классы не будут отправлять на карантин.

Но сразу после этого тест должен сдать весь класс. Отправятся учиться домой только те, у кого тест будет тоже положительным – или кто не захотел его сдавать. Затем класс будут регулярно тестировать на COVID-19.

По словам министра, сейчас закрыты на карантин менее 2000 классов начальной школы, к тому же их число постоянно сокращается.

Еще с 4 октября ученикам начальных школ в районах с низким уровнем заражения больше не нужно будет носить маски. При этом для детей старше 12 лет станут обязательными COVID-сертификаты, которые во Франции называются "пропусками здоровья". Без него не будут пускать в кинотеатр, развлекательный центр или кафе.

Как сообщает министерство здравоохранения Франции, в стране почти две трети детей в возрасте от 12 до 17 лет полностью вакцинированы.

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