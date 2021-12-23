В Одессе нигериец пытался со взяткой проскользнуть через границу: чтобы пустили учить украинский язык

В аэропорту Одессы гражданин Нигерии пытался дать взятку пограничникам. Мужчина заявил, что прилетел изучать украинский язык.

Однако подтвердить свои планы "студент" не смог. Когда мужчине отказали во въезде, предложил пограничникам пропустить его – за деньги. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Государственной пограничной службы (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Инцидент произошел 22 декабря. Рейсом из Стамбула в аэропорт Одессы прибыл гражданин Нигерии. На вопрос о цели своего визита мужчина заявил, что приехал на курсы углубленного изучения украинского языка. Изучать украинский он якобы планировал в одном из учебных заведений города.

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Однако подтвердить, что он прилетел в Украину действительно для этого, не смог. Пограничники "студенту" во въезде отказали. Тогда он попытался получить разрешение, предложив взятку – $300.

Пограничники от денег отказались, а иностранца отправили обратно в Турцию. Уже второй раз за месяц этот нигериец пытался попасть в Украину. Какую цель визита мужчина называл в тот раз, в сообщении не уточняется.

Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировали факт попытки дачи взятки и направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса.

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