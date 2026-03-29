В Одессе уволили профессора университета: что случилось

Преподавателя Одесского национального технологического университета уволили из-за нарушения языкового законодательства. Профессор остался без работы, потому что проводил занятия и составлял экзаменационные билеты на русском.

Видео дня

На это пожаловался один из студентов, добавив к заявлению доказательство – копии билетов. После этого в рамках государственного контроля состоялось расследование, которое подтвердило нарушение. Об этом сообщается на сайте языкового омбудсмена.

"Мы оперативно начали мероприятия государственного контроля и направили соответствующее письмо-требование в адрес университета", – отметила Анна Неруш, представительница Уполномоченного по защите государственного языка.

Она подтвердила, что после внутренней проверки университет прислал ответ и признал факт использования русского языка во время обучения.

Как оправдывался профессор

Преподаватель утверждал, что русский использовал "из-за проблем с компьютером". Также он заявил, что для "недопущения срыва сессии" якобы выдал студентам старые билеты. Что касается общения на русском на парах, то мужчина уверял, что просто отвечал на языке, на котором к нему обращались.

По результатам мероприятий ДК составлен протокол о нарушении профессором статьи 21 языкового Закона. По состоянию на 27 марта он уволен с занимаемой должности.

"На рассмотрении материалов государственного контроля присутствовал проректор университета. Был нелегкий, но предметный разговор. Поговорили в целом о языковой ситуации в учебном заведении. Договорились о совместной встрече со студентами и педагогическим составом университета", – рассказала Неруш.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!