В Одесской области школы отказались от ''молдавского языка'' и перешли на официальный ЕС

В Одесской области школы отказались от "молдавского" и перешли на официальный язык Европейского Союза – румынский. Как отметило Министерство образования и науки Украины, обеспечение условий для развития языковой, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств – часть евроинтеграционного курса.

О создании равных образовательных возможностей для всех школьников сообщило Минобразования на официальном сайте. Там отметили, что с сентября три из 16 школ изменили уставы и образовательные программы.

"Больше всего представителей молдавского национального меньшинства в Украине проживают в Одесской области. Всего в регионе насчитывается более 700 учреждений общего среднего образования разных типов и форм собственности. В 16 из них образовательный процесс проводился на украинском и молдавском языках. С сентября 2023 года три школы из 16-ти, учитывая сознательный выбор родительской общественности, педагогических коллективов, выбрали для изучения румынский язык как официальный язык Европейского Союза, изменив уставы и образовательные программы", – говорится в сообщении МОН.

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Напомним, представители национальных меньшинств могут воспользоваться оптимальной моделью для обучения в школах. В частности, изучать определенный процент предметов на украинском языке, а остальные – на родном. В марте 2023 года парламент Молдовы принял закон о замене молдавского на румынский язык, а позже его принял также и ЕС.

В ноябре возник скандал относительно учебников, напечатанных на молдавском языке в Украине. Тогда МОН сообщило, что остановило выпуск книг на молдавском, и подчеркнуло, что вместо этого понятия официально используется "румынский язык". Однако издания были утверждены еще до принятых решений о переходе.

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