В магазине почти вдвое дешевле. В Полтаве для школ закупили мандарины по заоблачным ценам

Для школ Полтавской ОТГ согласовали закупку овощей и фруктов с большой переплатой. К примеру, мандарины стоят почти на 50% дороже, чем в розницу в магазине.

Закупкой занимается коммунальное предприятие "Добробут Полтавской общины". Проанализировало закупку интернет-издание "Полтавщина".

Меньше чем через два месяца Новый год, все готовятся к праздникам. Не исключение и КП "Добробут Полтавской общины" – предприятие, которое занимается питанием в школах.

Еще в сентябре "Добробут" объявил тендер на поставку 42,6 тонн овощей и фруктов через электронную систему публичных закупок Prozorro. Все они должны быть поставлены в учебные заведения Полтавской ОТГ до 31 декабря.

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Как говорится на странице тендера, ожидаемая стоимость составляла около 10 млн грн.

Принять участие в конкурсе изъявили желание два участника из Полтавы: ООО "Сефторг" и ФЛП Выпущенко Людмила Николаевна.

Как отмечается в материале "Полтавщины", тендер был лишь формальностью. Ибо ООО "Сефторг" "фактически принадлежит крупнейшему и одному из старейших подрядчиков в сфере питания Полтавы Владимиру Сергиенко". А ФЛП Людмилы Выпущенко – "подконтролен Владимиру Сергиенко".

ФЛП Выпущенко выставила цену на 7 тыс. грн больше "Сефторга" и не снижала ее. Поэтому 10 ноября договор "Добробут" заключил с последним.

А 19 ноября подрядчик опубликовал дополнительное соглашение с перечнем, количеством и ценой продуктов, которые он будет поставлять на базу КП "Добробут" каждую неделю до конца этого года. Согласно документу, общая стоимость сделки снизилась – с почти 10 млн до 3,7 млн грн. Указано, что это было сделано в соответствии с ч.1. ст.5 "Принципы осуществления публичных закупок и недискриминация участников".

В списке овощи и немного фруктов и ягод. В общем, ничего особенного – кроме цен. Они не то что ниже, потому что оптовые. Напротив – выше розничных. К примеру, мандарины в сезон "Сефторг" будет продавать полтавским школам по 74,16 грн/кг.

При этом средняя цена в супермаркетах Полтавы на эти фрукты едва достигает 35 грн. У "Сильпо" самые дорогие – клементины (гибрид мандарина и апельсина-королька), да и те стоят 50,5 грн. То есть речь может идти в переплату почти в 50%. Также журналисты сравнили и другие продукты из договора с ценами на них в "Сильпо". А в этой сети товары несколько дороже, чем в других популярных в Полтаве сетях "АТБ" и "МаркетОпт".

Вывод таков: в зависимости от продукта переплата "Сефторга" составит от 5% на зеленый лук до 300% на пекинскую капусту. Сумма заказа включает и доставку, но только по одному адресу – на базу КП "Добробут" без развозки по школам.

В договоре есть еще 2 тонны компотной смеси и 3 тонны замороженной овощной смеси, в ассортименте. Цены на них не сравнивали из-за специфичности товара и разнообразия вариантов возможного состава.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :