В Полтаве трое 10-летних парней прямо в школе избили первоклассницу: один еще и залез под белье

В Полтаве трое 10-летних школьников избили первоклассницу. А один из мальчиков залез ей под белье.

Однако наказали только маму одного из школьников – она должна выплатить 850 грн штрафа. Такое решение вынес Киевский райсуд Полтавы.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в школе Полтавы №38 18 октября около 13:00. Трое 10-летних мальчиков, которые учатся в одном классе, в коридоре остановили первоклассницу.

Они взяли девочку за руку и держали, пока не наносили удары. Потом один из них еще и залез рукой под белье первоклассницы.

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Правоохранители начали производство против родителей троих мальчиков по ч. 1 ст. 184 КУоАП – "уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних детей". Все три дела рассматривали в Киевском райсуде Полтавы, но по отдельности.

Маму одного из нападавших судья признала виновной. Она должна оплатить 850 грн штрафа и 454 грн судебного сбора.

Сама женщина отрицала свою вину. На заседании суда она заявила, что ее сын не мог этого сделать. И добавила, что пострадавшая первоклассница якобы не имеет претензий.

Что касается двух других нападающих, то в обоих случаях судьи не нашли в материалах доказательств причастности родителей к тому, что сделали их дети. Так что производство по делам закрыли из-за отсутствия состава админнарушения, – пишет Полтавщина.

Ни одно из трех судейских постановлений не обжаловали, поэтому они уже вступили в силу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве пятиклассник терроризировал лицей №6 "Лидер". Родители рассказали, что он приносил нож, наркотики, газовый баллончик, запугивал учителей и детей. Они даже решили в знак протеста не пустить детей на уроки.