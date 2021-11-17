В полтавском лицее отравились ученики – на уроке химии распылили газ
В Полтаве отравились ученики лицея №32 "Европейского". По предварительным данным, на уроке химии один из учащихся распылил газ.
Сколько детей и как сильно пострадали, пока неизвестно. Об инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
ЧП произошло сегодня, 17 ноября, в 09:45, в полтавском лицее № 32 "Европейский".
К полке обратились медики. Они сообщили, что учителя лицея попросили помочь детям, которые, вероятно, отравились газом.
По предварительной информации, 12-летний ученик на уроке химии распылил газ из баллончика "Перец-4".
Жизни детей ничего не угрожает, но их все равно привезли в больницу для дополнительного осмотра. Накажут ли кого-нибудь и как, в полиции решат, когда установят все обстоятельства инцидента.
Газовый баллончик "Перец-4" – средство самозащиты для гражданских лиц. Баллончик заполнен препаратом, который при распылении имеет слезоточивый и раздражающий эффект. Препарат содержит средство природного происхождения на основе капсаицина (вытяжка из разных видов натурального красного стручкового перца). Препарат вызывает:
раздражение;
боль и жжение в месте попадания на кожу;
спазмы дыхания и кашель;
слезотечение.
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