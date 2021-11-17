В полтавском лицее отравились ученики – на уроке химии распылили газ

В Полтаве отравились ученики лицея №32 "Европейского". По предварительным данным, на уроке химии один из учащихся распылил газ.

Сколько детей и как сильно пострадали, пока неизвестно. Об инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

ЧП произошло сегодня, 17 ноября, в 09:45, в полтавском лицее № 32 "Европейский".

К полке обратились медики. Они сообщили, что учителя лицея попросили помочь детям, которые, вероятно, отравились газом.

По предварительной информации, 12-летний ученик на уроке химии распылил газ из баллончика "Перец-4".

Видео дня

Жизни детей ничего не угрожает, но их все равно привезли в больницу для дополнительного осмотра. Накажут ли кого-нибудь и как, в полиции решат, когда установят все обстоятельства инцидента.

Газовый баллончик "Перец-4" – средство самозащиты для гражданских лиц. Баллончик заполнен препаратом, который при распылении имеет слезоточивый и раздражающий эффект. Препарат содержит средство природного происхождения на основе капсаицина (вытяжка из разных видов натурального красного стручкового перца). Препарат вызывает:

раздражение;

боль и жжение в месте попадания на кожу;

спазмы дыхания и кашель;

слезотечение.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: