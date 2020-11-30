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В Раде объяснили, как будет выглядеть школа для 5-летних детей

  • В парламенте спорят, есть ли проблема в том, что ребенок заканчивает среднюю школу в возрасте 18 лет

  • Нардепы изучают опыт других стран

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Школа для 5-летних детей, идея которой обсуждается в Верховной Раде, не является школой в классическом понимании этого слова.

Об этом в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. "Это не та школа, о которой мы говорим. Это будет первый класс, но не такой, где дети будут сидеть за партами, это будет переходный период между садиком и школой", – пояснила она.

"Мы начали обсуждать вопрос 12-летней школы, дети, поступающие в школу в возрасте 6 лет, будут заканчивать ее в 18 лет, а те, кто в возрасте 7 лет – в 19 лет. Мы дискутируем, есть ли в этом проблема, мы анализируем опыт других стран", – сообщила нардеп.

Она добавила, что большинство европейских стран работает именно по такой системе. "Но есть и достаточно большое количество стран, где принято решение о том, что дети идут в школу с 5 лет".

По словам Гришиной, если в Украине будет принято решение о пятилетних школьниках, то "это однозначно не будет так, что 5-летний ребенок наденет школьную форму, возьмет рюкзак и пойдет в школу".

Как писал OBOZREVATEL, глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что ведомство изучает возможность введения школьного образования для детей с 5 лет. Это заявление в обществе восприняли неоднозначно.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Новости для школьников Дошкольный период Прямая трансляция Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Итоги
Персона
Юлия Гришина
Место
Украина
Тег
Школа
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