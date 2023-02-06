В Раде отменили ГИА и изменили порядок поступления в вузы в 2023 году: что ждет абитуриентов

Парламент упразднил составление государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов в 2023 году. Также Рада одобрила документ, которым изменила порядок поступления в вузы для будущих абитуриентов.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Юлия Гришина. В частности, поступление в 2023 году будет проводиться по результатам национального мультипредметного теста (НМТ).

Порядок поступления в заведения высшего образования в этом году также будет отличным от классического. Его скоро должно определить и утвердить Министерство образования и науки Украины.

НМТ этого года будет включать два основных предмета –- украинский язык и математика. Третий предмет выпускники смогут выбрать сами из предложенных. Речь идет об истории Украины, иностранном языке, биологии, физике или химии.

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Тестирование абитуриенты должны сдать за один день. На это им будет предоставлено 180 минут. Примечательно, что за это время нужно сдать тесты по всем трем предметам.

Пройти тестирование можно будет в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений в населенных пунктах Украины и некоторых странах за рубежом.

Если во время тестирования будет объявлено воздушное беспокойство, выпускники перейдут в бомбоубежище. Если она продлится долго, абитуриенты смогут пройти НМТ в другой день.

"Причина таких решений всем уже давно известна – полномасштабная война РФ против Украины. Мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших детей от возможных негативных последствий этой войны", – отметила Гришина.

Напомним, в январе Министерство образования и науки Украины отменило для некоторых школьников составление государственной итоговой аттестации. Речь идет об учащихся 4-х и 9-х классов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в дошкольных учреждениях и школах Киева больше не будут преподавать русский язык. Все предметы дети будут изучать на государственном украинском языке.

В Литве заявили о намерении отказаться от изучения в школах русского языка как второго. Учебным заведениям предложат изучать другие языки.