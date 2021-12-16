В рейтинг лучших университетов QS Quacquarelli Symonds включили 41 вуз Украины: это рекорд
В рейтинг QS Quacquarelli Symonds-2022 включили 41 украинский университет. Самые высокие позиции заняли Киевский университет им.Т.Шевченко, КПИ и Харьковский университет им.В.Каразина.
Такое крупное представительство Украины в этом рейтинге является рекордным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds в среду, 15 декабря, обнародовал свой список 450 лучших университетов. Центр включает в него вузы развивающихся стран Европы и Средней Азии.
В QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings на 2022 год включили 41 украинский университет. В прошлом году наше представительство составляло 25 заведений.
В топ-100 рейтинга на 2022 год вошли:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35-е место (33-е место в 2021 году);
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского " – 63-е место (66-е место в 2021 году);
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69-е место (67-е место в 2021 году).
А еще:
16 университетов впервые вошли в рейтинг;
4 университета улучшили позиции по сравнению с позициями прошлого года;
7 университетов сохранили позиции.
Директор аналитического центра QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер сообщил, что это количество украинских вузов является "абсолютным рекордом" в истории их рейтинга. Но есть и не такие хорошие новости. В этом топ-100 теперь не четыре вуза Украины, а три – из-за снижения репутационных и наукометрических показателей.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что развитие высшего образования – одно из приоритетных направлений деятельности ведомства. И добавил, что развитию университетов способствует:
улучшение качества предоставления образовательных услуг;
развитие академической мобильности;
увеличение финансирования на проведение научных исследований в университетах.
"Лучшие из украинских ЗВО попадают в международные рейтинги, получая еще больше возможностей для обмена опытом с партнерами, привлечения иностранных студентов и использования передовых технологий", – подчеркнул министр.Коротко о рейтинге QS Quacquarelli Symonds
Глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds при составлении регионального рейтинга университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings учитывает десять показателей:
академическую репутацию учебного заведения;
его репутация среди работодателей;
соотношение количества преподавателей и студентов,
количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника;
количество цитирований на одну публикацию;
доля иностранных преподавателей и сотрудников;
доля иностранных студентов;
доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью;
глубину международных научных коллабораций;
присутствие учебного заведения в онлайн-среде.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В более чем 50 университетах Украины запустят курс, на котором будут учить создавать IT-продукты и зарабатывать на них. Пройти его смогут 60 тысяч студентов. Курс внедрят в вузах уже в следующем, 2022 году.
В Министерстве образования и науки трудятся над запуском Президентского университета. В ведомстве подтвердили, что обучение должно начаться в октябре 2025 года. Глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что в первый год работы заведения планируют набрать 120 студентов.
Два украинских университета попали в мировой рейтинг по трудоустройству QS Graduate Employability Rankings 2022. Аналитики внесли в него университет им. Шевченко и КПИ. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – на позиции 301-500, Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – на позиции 501+.