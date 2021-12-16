В рейтинг лучших университетов QS Quacquarelli Symonds включили 41 вуз Украины: это рекорд

В рейтинг QS Quacquarelli Symonds-2022 включили 41 украинский университет. Самые высокие позиции заняли Киевский университет им.Т.Шевченко, КПИ и Харьковский университет им.В.Каразина.

Такое крупное представительство Украины в этом рейтинге является рекордным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds в среду, 15 декабря, обнародовал свой список 450 лучших университетов. Центр включает в него вузы развивающихся стран Европы и Средней Азии.

В QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings на 2022 год включили 41 украинский университет. В прошлом году наше представительство составляло 25 заведений.

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В топ-100 рейтинга на 2022 год вошли:

А еще:

16 университетов впервые вошли в рейтинг;

4 университета улучшили позиции по сравнению с позициями прошлого года;

7 университетов сохранили позиции.

Директор аналитического центра QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер сообщил, что это количество украинских вузов является "абсолютным рекордом" в истории их рейтинга. Но есть и не такие хорошие новости. В этом топ-100 теперь не четыре вуза Украины, а три – из-за снижения репутационных и наукометрических показателей.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что развитие высшего образования – одно из приоритетных направлений деятельности ведомства. И добавил, что развитию университетов способствует:

улучшение качества предоставления образовательных услуг;

развитие академической мобильности;

увеличение финансирования на проведение научных исследований в университетах.

"Лучшие из украинских ЗВО попадают в международные рейтинги, получая еще больше возможностей для обмена опытом с партнерами, привлечения иностранных студентов и использования передовых технологий", – подчеркнул министр.

Глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds при составлении регионального рейтинга университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings учитывает десять показателей:

академическую репутацию учебного заведения; его репутация среди работодателей; соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника; количество цитирований на одну публикацию; доля иностранных преподавателей и сотрудников; доля иностранных студентов; доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью; глубину международных научных коллабораций; присутствие учебного заведения в онлайн-среде.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В более чем 50 университетах Украины запустят курс, на котором будут учить создавать IT-продукты и зарабатывать на них. Пройти его смогут 60 тысяч студентов. Курс внедрят в вузах уже в следующем, 2022 году.