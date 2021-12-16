В рейтинг лучших университетов QS Quacquarelli Symonds включили 41 вуз Украины: это рекорд

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Университет Шевченко занял в рейтинге самую высокую позицию среди украинских вузов

В рейтинг QS Quacquarelli Symonds-2022 включили 41 украинский университет. Самые высокие позиции заняли Киевский университет им.Т.Шевченко, КПИ и Харьковский университет им.В.Каразина.

Такое крупное представительство Украины в этом рейтинге является рекордным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds в среду, 15 декабря, обнародовал свой список 450 лучших университетов. Центр включает в него вузы развивающихся стран Европы и Средней Азии.

В QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings на 2022 год включили 41 украинский университет. В прошлом году наше представительство составляло 25 заведений.

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В топ-100 рейтинга на 2022 год вошли:

Впервые в этот рейтинг включили 41 украинский вуз

А еще:

  • 16 университетов впервые вошли в рейтинг;

  • 4 университета улучшили позиции по сравнению с позициями прошлого года;

  • 7 университетов сохранили позиции.

Директор аналитического центра QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер сообщил, что это количество украинских вузов является "абсолютным рекордом" в истории их рейтинга. Но есть и не такие хорошие новости. В этом топ-100 теперь не четыре вуза Украины, а три – из-за снижения репутационных и наукометрических показателей.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что развитие высшего образования – одно из приоритетных направлений деятельности ведомства. И добавил, что развитию университетов способствует:

  • улучшение качества предоставления образовательных услуг;

  • развитие академической мобильности;

  • увеличение финансирования на проведение научных исследований в университетах.

"Лучшие из украинских ЗВО попадают в международные рейтинги, получая еще больше возможностей для обмена опытом с партнерами, привлечения иностранных студентов и использования передовых технологий", – подчеркнул министр.

Коротко о рейтинге QS Quacquarelli Symonds

Глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds при составлении регионального рейтинга университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings учитывает десять показателей:

  1. академическую репутацию учебного заведения;

  2. его репутация среди работодателей;

  3. соотношение количества преподавателей и студентов,

  4. количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника;

  5. количество цитирований на одну публикацию;

  6. доля иностранных преподавателей и сотрудников;

  7. доля иностранных студентов;

  8. доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью;

  9. глубину международных научных коллабораций;

  10. присутствие учебного заведения в онлайн-среде.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В более чем 50 университетах Украины запустят курс, на котором будут учить создавать IT-продукты и зарабатывать на них. Пройти его смогут 60 тысяч студентов. Курс внедрят в вузах уже в следующем, 2022 году.

  • В Министерстве образования и науки трудятся над запуском Президентского университета. В ведомстве подтвердили, что обучение должно начаться в октябре 2025 года. Глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что в первый год работы заведения планируют набрать 120 студентов.

  • Два украинских университета попали в мировой рейтинг по трудоустройству QS Graduate Employability Rankings 2022. Аналитики внесли в него университет им. Шевченко и КПИ. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – на позиции 301-500, Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – на позиции 501+.