В Ривне подросток избил в школе девочку из параллельного класса: у нее сотрясение мозга и ушибы внутренних органов

В школе №1 Ривне семиклассник жестоко избил девочку. По словам ее мамы, у школьницы диагностировали сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.

Инцидент произошел возле раздевалки. А разозлило подростка якобы то, что девочка его случайно толкнула.

В школе №1 Ривне ученик 7 класса жестоко избил девочку. Пострадавшая Саша учится в параллельном классе.

Мама девочки рассказала изданию "Радио Трек", что конфликт произошел возле раздевалки. Саша собиралась домой, когда к ней подошла одноклассница и в шутку дернула за куртку. Поэтому школьница случайно толкнула парня.

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По словам женщины, толчки якобы и разозлили парня. Он начал избивать ее дочь. Не остановился, даже когда она уже была на полу – тогда продолжал наносить удары ногами. Мальчика никто не остановил.

Сашу положили в больницу. У нее диагностировали сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. Школьницу уже выписали, она продолжает лечиться дома. Родители предоставили журналистам фото девочки с синяками под глазами. Лицо дочери они решили не скрывать.

Точно воспроизвести картину инцидента сложно. Саша мало что помнит, а учителя знают о произошедшем со слов очевидцев. Поэтому родители избитой школьницы жалеют, что в заведении нет камер – запись помогла бы разобраться в произошедшем.

А пока они не знают, как девочка сможет вернуться на учебу. Говорят, кроме физических травм, у Саши стресс, она очень испугалась. Однако в другую школу переводить дочь они не хотят, поскольку здесь все ее друзья. Вместо этого надеются, что смогут добиться отчисления мальчика, избившего Сашу.

По данным издания, он занимается борьбой. Мальчика воспитывают бабушка и дедушка. Мать работает за границей, но когда узнала об инциденте, решила приехать домой.

В Нацполиции Ривне сообщили – 14 декабря к ним обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что накануне, 13 декабря, дочь избил сверстник.

По этому факту дознаватели Ривненского райуправления полиции начали досудебное расследование. Предварительная квалификация дела – ч.1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (Преднамеренное легкое телесное повреждение).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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