В селе на Львовщине почти 300 детей уже три недели не ходят в школу из-за директора: что случилось

В селе Верхняя Яблонька на Львовщине 296 учеников уже три недели не ходят на уроки из-за конфликта родителей и директора школы. Это случилось из-за того, что руководитель учебного заведения возобновился в должности по решению Верховного суда после увольнения за буллинг.

Недовольны таким возвращением и учителя. Так, одна из них – Светлана Высоцкая поделилась, что конфликт длится уже 14 лет, а после акции протеста директор уволил выступавших против него педагогов. Об этом работница образования рассказала в интервью "Суспільному".

"У нас эта ситуация уже длится 14 лет. У нас была акция протеста против директора. Те учителя, которые выступили против него, он всех уволил, до единого, нас только остались два человека. На четырех часах можно было прожить с тремя детьми на 240 гривен, как вы думаете? Его дочь могла иметь два с половиной ставки", – рассказывает Высоцкая.

Родители таким решением возмущены и написали обращение к местным властям. В частности, они делятся, что это уже не в первый раз, когда дети так долго не посещают уроки. Так, осенью ученики не ходили в школу два месяца, что отражается на их знаниях.

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Глава родительского комитета Петр Иванюк рассказывает, что конфликт возник из-за того, что над детьми был буллинг, однако суд его не подтвердил и директора восстановили в должности.

"В связи с несогласием, недоверием и неуважением к родителям был объявлен неоднократный выговор, так как он не появлялся на заслушание отчета о труде, за прогулы на рабочем месте", – говорится в обращении родителей.

Прессслужба Министерства образования и науки отметила, что местное управление образования может подать апелляцию в суд и уволить руководителя учебного заведения с должности.

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