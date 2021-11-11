В селе возле Львова отрезали доступ к садику детям новых жителей - подробности скандала

В селе Сокольники подо Львовом разгорелся скандал из-за садика. Депутаты общества решили, что в первую очередь в новое коммунальное учреждение должны брать детей "старых" жителей – которые зарегистрированы в селе более 10 лет.

Председатель Сокольницкой общины Тарас Сулимко объяснил, что львовяне имеют в селе жилье, но не хотят регистрироваться. А садик у них будет один, и он "не резиновый", – пишет ZAXID.NET.

Депутаты Сокольницкого сельсовета решили, что зачисление детей в сельский коммунальный садик должно зависеть от срока регистрации их родителей. Приоритетное право на зачисление будут иметь те дети, у которых хотя бы один родитель зарегистрирован в Сокольниках более 10 лет.

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Как рассказал ZAXID.NET глава Сокольнической общины Тарас Сулимко, такое решение они приняли 9 ноября, и почти единогласно – воздержался только один депутат.

Сам садик еще даже не достроили. Хотя Сокольническая община (кроме Сокольников в общину еще входят села Басовка и Годовица) является одной из самых богатых во Львовской области, там до сих пор нет собственного детского сада. При том, что в обществе официально зарегистрировано около 570 детей дошкольного возраста. Первый коммунальный детсад, и всего на 75 мест, здесь планируют открыть аж в конце декабря 2022 года.

Как пишут журналисты ZAXID.NET, отсутствие детсада в Сокольниках можно объяснить тем, что село расположено близ Львова. А потому детей привыкли возить в садики в областной центр.

Председатель Сокольнической общины Тарас Сулимко в решении по саду не видит никакой дискриминации.

"Избиратели очень переживают, что садик не резиновый, и проблему в нашей общине не решит. Поэтому дополнили перечень лиц на первоочередное зачисление в детсад", – пояснил он.

Тарас Сулимко говорит, что за последние пять лет в селе зарегистрировались около 600 новых жителей. В общей сложности в общине зарегистрировано около 10 тыс. жителей. Но, уверен глава общины, в реальности в селе живет в полтора раза больше людей.

"Они [новые жители] не регистрируются здесь, им неинтересно. Большинство из них имеют еще во Львове жилье, а здесь имеют домик, живут здесь, мусорят, свет берут, который у нас проблематический, канализацию спускают в реку", – рассказал глава общины журналистам, не упомянув, например, о том, что в Сокольниках централизованной канализации вообще нет.

Руководитель местной общественной организации "Удобная община" юрист Ульяна Солонюк возмущена решением депутатов. Она считает, что это нарушает конституционные права жителей села. Поэтому ОО будет обращаться к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"Сельский совет направо и налево позволяет строить многоэтажки, существенно увеличивать количество населения, но не строит садики", – отметила руководитель "Удобной общины".

Ульяна Солонюк подчеркнула, что Сокольнцкая – вообще единственная община во Львовской области, где нет детсада. К тому же садик, который должны открыть в 2022 году, строят уже более 10 лет, а смета достигла 50 млн грн.

"Это при том, что соседняя Зимняя Вода за два года построила детсад на 180 мест за 51 млн грн", – отметила активистка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября в Ивано-Франковске сотни родителей всю ночь простояли в очереди ради записи своих малышей в новый детский сад "Родничок". Людям приходилось отмечаться по списку каждый час, иначе их вычеркивали. Очереди для оформления в детский сад в городе – уже привычное дело. Потому что новостроек появляется много, а вот детских садов открывают мало.