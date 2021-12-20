В сельской школе на Харьковщине учится только один ребенок

В Харьковской области есть сельская школа, где учится только один ребенок. В следующем году заведение может совсем опустеть.

Власти Змиевской общины, на территории которой расположена школа, планируют ее закрыть. Об этом сообщает "Суспільне".

В Змиевской общине Харьковской области есть школа, где есть только один класс, а в нем учится один-единственный ученик. Школа расположена в селе Задонецкое и является филиалом Змиевского лицея №1.

Видео дня

Как рассказал мэр Змиева Павел Голодников, в следующем году Задонецкую школу с одним учеником планируют закрыть решением сессии горсовета.

"Рассматриваем этот вопрос. Ученик учится только один на всю школу. В селе есть подвоз автобусом в лицей. Все дети в селе уже перешли в лицей, один остался", – объяснил городской голова Змиева.

Однако городской голова добавил, что в общине также есть малокомплектная школа в селе Красная Поляна. По сравнению с задонецкой там еще много учеников – 24. Но ее пока закрывать не планируют.

Село Задонецкое основано во второй половине 15 веке и расположено на левом берегу реки Северский Донец. По данным последней переписи населения 2001 года, в селе живут 680 человек. Ближайший город – Змиев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В селе Бутовское Кировоградской области решили в здании школы открыть амбулаторию. Для этого было выделено несколько помещений, где не занимаются ученики. На такой шаг в Приютовской общине пошли, потому что в нынешнем помещении больницы холодно, отапливать его дорого, еще и пандуса нет. В школе по поводу удобства такого соседства говорят, что "время покажет".