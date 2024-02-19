В школах Англии полностью запретят мобильные телефоны: министры согласовали план и уже дают указания директорам

В школах Англии полностью запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебы. Министры утвердили план, включающий уже широко принятые практики. Таким образом, планируется, что заведения образования получат уверенность в осуществлении изменений в пользу учеников. Однако власти беспокоятся, что это может вызвать сопротивление со стороны родителей.

Британское агентство, регулирующее работу теле- и радиокомпаний Ofcom, обеспокоено отвлечением школьников от обучения и возможным запугиванием детей. О решении властей сообщило The Guardian.

В частности, утвержденный документ содержит различные способы реализации, которыми могут пользоваться учебные заведения. Это может быть приказ оставлять гаджеты дома, сдавать их на хранение в недоступные шкафы или держать телефон в личных вещах при условии, что ученики не будут им пользоваться на уроках.

Министр образования Джиллиан Киган отметила, что руководство расширит возможности тех, кто еще полностью не запретил гаджеты и предоставит четкие рекомендации в последовательности этих действий.

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"Вы идете в школу, вы идете учиться, вы идете заводить друзей, вы идете разговаривать с людьми и общаться, вы идете получать образование – вы не идете сидеть на своем мобильном телефоне или отправлять сообщения, в то время как вы могли бы с кем-то поговорить ", – сказала Киган.

В инструкциях департамента образования Англии сказано, что политика по использованию телефонов должна быть четко доведена до сведения учеников, а также им должны объяснить причины этого решения. В нем добавляется, что учителя также не имеют права пользоваться телефоном во время учебы, за исключением случаев, когда это необходимо для работы.

Кроме того, там указано, что рекомендации должно предоставить и родителям, в частности, напомнить им, что они могут связываться с детьми через школьный офис.

Генеральный секретарь Национального профсоюза образования Даниэль Кебеде сказал, что такая инструкция мало что изменит, ведь большинство школ уже имеют определенную политику запрета использования телефонов во время обучения.

По словам исполнительного директора двух школ Вика Годдарда, где недавно был введен полный запрет на гаджеты, изменения оказали положительное влияние. Он отметил, что в отличие от ожиданий, учебные заведения почти не имели проблем с родителями относительно новых правил. Годдард сказал, что получая телефон, у детей открывается мир онлайн-угроз и давления, так что такие рекомендации помогут школам.

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