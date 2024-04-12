В школах этого не показывают: учительница математики раскрыла лайфхак для пятиклассников, как научиться быстро отнимать

Украинская учительница математики Наталья Трепак поделилась лайфхаком для пятиклассников. В частности, она показала, как можно легко от круглого числа вычесть любое другое. Педагог говорит, что детям часто трудно "одалживать" в таких примерах, ведь они колеблются какую где цифру писать.

Трепак взяла во внимание пример, где от 1000 надо вычесть 574. Далее, чтобы не занимать десятки, она предлагает от каждого числа вычесть по 1. Таким образом школьники от 999 будут вычитать 573 и получат необходимую разницу. Это число и будет правильным ответом. Об этом педагог рассказала в Instagram.

"Лайфхак для пятиклассников. Как от тысячи отнять, например, число 574. Очень часто детям трудно занимать. Они колеблются, где десятку писать, а где девятку, или две девятки писать. Для этого есть очень крутой лайфхак. Мы из каждого числа вычитаем единичку. Получаем 999 вычесть 573. Здесь уже трудностей не должно возникнуть. Этот лайфхак работает для всех круглых чисел", – поделилась учительница.

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Напомним, украинский психолог Юрий Козачинский рассказал, что учить математику и правила нужно для того, чтобы в мозгу формировались нейронные связи, которые затем создают нейронную сеть. Благодаря таким процессам у школьников развивается критическое мышление. По его словам, математика – это и абстрактная, и универсальная наука.

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