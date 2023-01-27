В школах Киева с 30 января возобновят учебный процесс

В школах Киева 30 января возобновят учебный процесс. В классы должно прийти около 117 тысяч школьников

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Благодаря зимним каникулам учебным заведениям удалось существенно сэкономить на отоплении и расходах на электроэнергию.

"В киевских школах обучение после долгих зимних каникул возобновится 30 января. 97% столичных школ, имеющих укрытие, возобновят обучение в смешанном формате – как онлайн, так и офлайн. В классы должно прийти около 117 тысяч школьников", – говорится в сообщении.

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В КМВА уточнили, что во время зимних каникул в учебных заведениях проводились дополнительные работы по упорядочению укрытий. Теперь они способны принять более 189 тысяч человек, что на 42 тысяч больше, чем в начале учебного года.

"Проверили также готовность учебных заведений ко второму семестру. Особо обращали внимание на поврежденные во время воздушных атак школы. Они готовы принимать учащихся: отопление подключено, персонал проинструктирован на случай новых опасностей. Кроме того, провели работы, которые должны обеспечить качественное и бесперебойное подключение к интернета", – резюмировали в пресс-службе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в школах Киева в новом учебном году не проводят обучение на русском языке. Кроме того, было принято решение, что в столичных учебных заведениях не учат этот язык.

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