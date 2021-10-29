В начальных школах Нью-Йорка запретили костюмы на Хэллоуин по мотивам "Игры в кальмара"
В трех начальных школах в штате Нью-Йорк запретили приводить детей на Хэллоуин в костюмах по мотивам южнокорейского сериала от Netflix "Игра в кальмара". Администрации этих школ считают, что популярное шоу несет "жестокое послание".
До этого в заведениях заметили, как маленькие школьники на переменах подражали играм из сериала. Теперь комбинезоны, спортивные костюмы и маски из "Игры в кальмара" приравняли к кровавым костюмам и игрушечному оружию, – сообщает CNY Central.
Запрет хэллоуинских костюмов по мотивам "Игры в кальмара" был введен в трех начальных школах – Мотт-роуд, Эндерс-роуд и Файетвилл на севере штата.
Все началось с того, что на переменах заметили, как дети играют в версии развлечений из популярного сериала. Директора отправили родителям электронные письма.
"Мы заметили, что некоторые ученики на перерыве играли в версию "Игры в кальмара"... Из-за опасений по поводу ее потенциально насильственного характера она не подходит для игры на перемене или обсуждения в школе", – говорится в письме, которое получили родители учеников начальной школы Мотт-роуд.
В этом же письме родителей предупредили, что хэллоуинские костюмы не могут иметь никакого отношения к "Игре в кальмара".
"Тематические костюмы на Геловине не отвечают нашим требованиям к школьным костюмам из-за потенциально агрессивного послания", – отметил директор.
В письме также уточнили, что эта же рекомендация касается любых предметов, которые можно интерпретировать как оружие, например игрушечные мечи и пистолеты. Кроме того, костюмы вообще не должны быть слишком кровавыми и страшными.
Подобные письма получили родители учащихся начальных школ Эндерс-роуд и Файетвилл.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
"Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом в истории Netflix – менее чем за месяц просмотры сериала пересекли отметку в 111 миллионов в 90 странах. По оценкам стримингового сервиса сериал принесет ему $891,1 млн.
Костюмы, как из сериала, нарасхват покупают для геловинских вечеринок, люди хотят отведать еду, как из сериала, делать маникюр в стиле "Игры в кальмара".
В Луцке Волынской области дети подражали героям популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Девочка "стреляла" в участвовавшего в игре мальчика.
Уже известно множество случаев, когда дети пытались подражать игры из "Игры в кальмара". Это заставило волноваться родителей и учителей по всему миру.