В школах Ривного разгорелся скандал из-за установки металлодетекторов: почему родители против и что говорит полиция

В трех заведениях общего среднего образования Ривного – №1, №2 и №24 установили металлодетекторные рамки. Системы контроля предотвращают принесение в школу газовых баллончиков, ножей и других опасных предметов.

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Директор лицея №1 Людмила Грекул в интервью Сфера рассказала, что в их заведении только один выход, поэтому, прежде чем устанавливать такую систему, они проконсультировались с представителями Государственной службы чрезвычайных ситуаций. По ее словам, проблем с установкой рамки не возникло, ведь родители и ученики лицея поддержали такую меру безопасности.

В то же время родители учеников 24-й школы не согласны с установкой такого оборудования. Они обратились с заявлением в полицию, ведь это нарушает права детей. Правоохранительные органы зарегистрировали обращение и проводят проверку, сообщает РадиоТрек.

По словам начальника городского управления образования Андрея Мазура, законодательством предусмотрен ряд мер по усилению безопасности в учебных заведениях. Металлодетекторные рамки – одна из них.

"Законодательством на сегодняшний день предусмотрен ряд направлений, которые можно реализовать по-разному. Это и системы видеонаблюдения, которые подключены к тревожной кнопке по учебным заведениям. Это и присутствие офицера службы образовательной безопасности. Это и установка арочных металлорамок. На сегодняшний день они установлены по инициативе и при поддержке управления патрульной полиции Ривненской области", – сказал Мазур.

Вместе с инспектором службы образовательной безопасности контролирует проход учеников дежурный учитель. Старшая лейтенант полиции Алина Мельник рассказала, что в случае изъятия опасных предметов, об этом сообщают родителям, классного руководителя и администрацию заведения. Если родители решают забрать этот предмет, с ними проводится профилактическая работа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине начинается внедрение комплекса мероприятий, которые будут формировать безопасную образовательную среду.

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