В школах Украины введут "корректирующее обучение": в МОН объяснили, для чего

В Украине с 1 сентября учителя проверят то, как ученики усвоили школьный материал на карантине, по системе так называемого корректирующего обучения.

Это будет происходить в первые месяцы нового учебного года. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информацию от пресс-службы Министерства образования и науки.

Как объясняют специалисты ведомства, в школах обязательно будут проверяться знания, которые дети усваивали во время вынужденного дистанционного обучения.

В первые месяцы у детей в украинских школах будет "корректирующее обучение"

Проверка, в частности, будет происходить благодаря "корректирующему обучению".

"Именно в первые месяцы 2020-2021 учебного года в школах будет организовано "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учащимися того материала, который пришелся на карантин", – отметили в пресс-службе МОН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее МОН также заверил, что учебный год в Украине начнется с 1 сентября. Министерство отметило, что все школы должны придерживаться противоэпидемических требований.

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что учебный год начнется в Украине 1 сентября в привычном формате. Впрочем, в регионах, попавших в "красную" зону, школы будут закрываться на карантин так же, как во время эпидемии гриппа.

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