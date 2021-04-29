Под Днепром второклассницы избили мальчика ногами в пах: ребенок попал в больницу

В Павлограде Днепропетровской области второклассник после конфликта с девочками из школы попал в больницу с травмой паха.

В день конфликта 8-летний мальчик пришел домой и рассказал, что поссорился с тремя одноклассницами, но не признался о сильной боли. Только потом школьник рассказал родителям, что девочки били его ногами, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вечером, когда пошли мыться, я увидела, что у ребенка там все опухло. Я вызвала "скорую", – вспомнила мать второклассника Татьяна.

Ребенок попал в областную больницу в Днепре в состоянии средней тяжести. Спустя два дня мальчика выписали. Как говорят врачи, ему повезло, что он отделался гематомами и ссадинами и операцию проводить не пришлось.

Врач Днепропетровской областной больницы. Источник: Скриншот видео

Мать школьника рассказала, что ребенок на перемене хотел поиграть с одноклассницами и толкнул одну из них. За это три девочки по очереди ударили его ногой в пах.

Во время педагогического совета лишь одна школьница признала вину, две другие одноклассницы и их родители даже не попросили прощения, отметила Татьяна.

Мать пострадавшего 8-летнего. Источник: Скриншот видео

Женщина уже написала заявление в полицию. Она заявила, что мальчика, скорее всего, придется перевести в другую школу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 29 апреля в городе Павлоград Днепропетровской области ребенок застрял головой в качеле. Вызволять девочку пришлось спасателям.

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