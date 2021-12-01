В Черкасской области женщина избила школьника из-за брошенной в ее дочь снежки: Я за своего ребенка убью

В городе Шпола Черкасской области осудили женщину, которая избила школьника. На мальчика она набросилась, потому что думала, что он попал снежкой в ее дочь.

Судья признал мать девочки виновной по уголовной статье – она должна заплатить 1700 грн штрафа и около 7300 грн моральной и материальной компенсации. Об этом говорится в приговоре Шполянского районного суда.

Согласно материалам суда, инцидент произошел 8 февраля 2021 года. Женщина набросилась на школьника – кулаками и ладонями нанесла ему не менее трех ударов по лицу и по голове. После медики диагностировали у пострадавшего мальчика сотрясение мозга, рану верхней губы и ссадину на переносице.

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Суд квалифицировал действия женщины по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса – умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

Сколько лет школьнику или в каком классе учится, в материалах суда не указано. Однако его называют малолетним – это значит, что ему меньше 14 лет.

Разозлило женщину то, что в ее дочь попали снежкой. По словам мамы девочки, она как раз готовила обед, когда из школы пришла дочь со снегом за воротником. Девочка была заплакана и сказала, что ее снежкой ударили ребята. На вопросы, какие именно, ответила – те, кто учатся с ее старшей сестрой.

Затем женщина выбежала на улицу, где увидела компанию подростков. Когда она спросила, кто из ребят ударил ее дочь, все разбежались – кроме одного. Его мама девочки и догнала.

Свою вину она не признала и виновной себя не чувствует, поскольку мальчик грубо ей отвечал, пытался оттолкнуть и был с теми, кто обижал дочь. Женщина заверила суд, что только толкнула школьника – а он поскользнулся, упал и из-за этого травмировался.

Пострадавший мальчик рассказал – в тот день шел со школы. Заверил, что девочек не обижал. Нападение женщины было для него неожиданным. Он не убегал, потому что не был виноват. По его словам, все травмы ему нанесла именно она:

трижды толкнула;

трижды ударила в ухо;

один раз ударила под глаз.

Свидетель потерпевшего подтвердил его слова и добавил, что они с друзьями были на улице, когда выбежала неизвестная женщина, которая кричала: "Я за своего ребенка убью".

Другой школьник признался, что это он попал снежкой в дочь женщины. Сделал это случайно и сразу извинился перед девочкой. Но когда увидел агрессивную женщину, убежал.

Эксперты не определили, как именно школьник получил травмы – от ударов женщины или от падения, которое она вызвала. Но сошлись на том, что между действиями обвиняемого и травмами ребенка в любом случае однозначно существует причинно-следственная связь.

Суд принял решение 26 ноября – женщину признали виновной. Она должна оплатить 1700 грн штрафа и 7228,2 грн моральной и материальной компенсации потерпевшему. Суд учел то, что перед мальчиком и его мамой она извинилась еще в больнице, когда узнала – это не он обидел ее дочь.

Осужденная может подать апелляцию на приговор в Черкасский апелляционный суд через Шполянский районный суд Черкасской области в течение 30 дней со дня его оглашения.

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