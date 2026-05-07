В Сингапуре учителям разрешили бить учеников палками: кого и за что будут наказывать

В Сингапуре разрешили бить палками ребят от 9 лет, которые издеваются над другими в школе. Наказание предусматривается, в частности, и за кибербуллинг. Избиение будет применяться как "крайняя мера", а школьники могут получить до трех ударов.

Такие методы будут применяться только в случае одобрения директором, а делать это будут уполномоченные учителя, информирует Тhe Guardian. Школы будут учитывать такие факторы, как зрелость парня и то, поможет ли избиение палкой научиться на своей ошибке и понять серьезность своих действий.

Мероприятия появились после годового обзора, посвященного борьбе с буллингом, и после того, как в прошлом году внимание общественности привлекло несколько громких случаев травли в школах.

Избиение палкой будет применяться как наказание только для учеников мужского пола старших классов начальной школы (в возрасте 9-12 лет) и выше. В то же время, согласно уголовно-процессуальному кодексу страны запрещается избиение женщин палкой.

После того, как будет наложено подобное наказание, школа будет следить за самочувствием и прогрессом ученика, включая предоставление консультаций. В то же время, ученицы могут получить наказание так как задержание и/или отстранение от учебы, корректировка оценки за поведение и прочее.

Судебное наказание палкой в Сингапуре впервые было введено британскими колонизаторами в XIX веке. Сейчас оно продолжает применяться для мужчин-правонарушителей в возрасте до 50 лет. Это включает такие преступления, как ограбление, мошенничество или превышение срока пребывания в стране на 90 дней.

В отчете Всемирной организации здравоохранения отмечается, что телесные наказания остаются "тревожно распространенными" во всем мире, а также они наносят значительный ущерб здоровью и развитию детей.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире около 1,2 миллиарда детей в возрасте от 0 до 18 лет подвергаются телесным наказаниям дома.

