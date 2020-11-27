В "Слуге народа" сказали, закроют ли школы и детсады во время локдауна

Мирослав Семенюк Моя Школа 12:18, 27.11.2020 Обновлено: 13:34, 27.11.2020

В случае введения локдауна в Украине учебные заведения будут работать в обычном режиме.

Как сказал в комментарии "Телеграфу" член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук, школы и детсады не закроют даже во время локдауна.

Учебные заведения будут работать в обычном режиме
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"Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования – идти на карантин, если в группе или учебном заведении выявят случаи заражения COVID-19", – отметил он.

На уточняющий вопрос, как локдаун отразится на студентах, нардеп напомнил, что вузы уже давно перешли на дистанционный режим работы.

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